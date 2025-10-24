 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Шлосбергу запросили 440 часов работ по делу о плашке иноагента

Прокурор запросила для Шлосберга обязательные работы по уголовному делу о неисполнении обязанностей иноагента. Он не признавал вину полностью. Против политика также возбуждено дело о дискредитации армии
Лев Шлосберг
Лев Шлосберг (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Государственное обвинение попросило суд назначить заместителю председателя «Яблока», главе псковского отделения партии Льву Шлосбергу (Минюст признал его иноагентом) 440 часов обязательных работ по уголовному делу о неисполнении обязанностей иностранного агента, сообщили в «Яблоке».

Такое наказание запросила прокурор Анна Горячева в ходе судебных прений 24 октября в мировом суде, где проходило 16-е заседание по этому уголовному делу.

Защита просила отложить заседание, чтобы изучить новую информацию, озвученную прокурором в прениях, и указала, что один из адвокатов Шлосберга параллельно участвует в другом судебном процессе.

Судья Елена Смирнова в переносе судебного заседания на другую дату отказала, но согласилась на перерыв, который закончился в этот же день.

Суд вернул Шлосберга под домашний арест по делу о дискредитации армии
Политика
Лев Шлосберг

Дело в отношении Шлосберга по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей иноагента, по ней грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет) было возбуждено еще в 2024 году. Политик заявлял, что не признает себя виновным полностью.

Шлосберг рассказал 1 ноября 2024 года на сайте «Яблока», что его 30 октября оштрафовали за публикацию, где действительно не было маркировки о статусе иноагента. По словам политика, он разместил в группе «Псковский индустриальный техникум» во «ВКонтакте» запись о поиске его 95-летним отцом Марком Шлосбергом своих бывших учеников.

Он подчеркнул, что при этом закон требует уведомлять о статусе иноагента лишь «при осуществлении вида [политической] деятельности, установленного статьей 4 закона, в том числе если в ходе осуществления такой деятельности направляется обращение в органы публичной власти, образовательные организации, иные органы и организации».

Политик говорил, что вместе с адвокатами продолжает отстаивать и защищать свои права «всеми имеющимися у нас законными средствами». Он также выразил мнение, что законодательство «об иностранном влиянии» является «полностью неправовым, репрессивным и должно быть отменено».

Шлосбергу предъявлено еще одно обвинение по делу о дискредитации армии, по нему он находится под домашним арестом. «Яблоко» сообщило о возбуждении дела в июне. Как поясняли в партии, Шлосберга задержали из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан Минюстом иноагентом). Шлосберг отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня. По версии следствия, которую представила партия, 12 января Шлосберг «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил в целях защиты интересов [России] и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», а также опубликовал в «Одноклассниках» видеозапись дебатов, которые проходили на YouTube-канале «Живой гвоздь». Политик утверждал, что не администрировал эту страницу и не мог разместить на ней ролик.

В 2024 году суд дважды оштрафовал Шлосберга по административной статье о дискредитации армии.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Лев Шлосберг партия Яблоко иностранный агент
Материалы по теме
Суд вернул Шлосберга под домашний арест по делу о дискредитации армии
Политика
К Льву Шлосбергу пришли с обыском
Политика
Шлосберга отправили в изолятор временного содержания
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 18:16
Шлосбергу запросили 440 часов работ по делу о плашке иноагента Политика, 21:19
Более 15 тыс. человек подписали петицию против шахматиста Крамника Спорт, 21:12
В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте» Технологии и медиа, 21:12
Как при оплате по биометрии работает сервис подтверждения возраста Отрасли, 21:11
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Мордашов ответил на вопрос про совесть в бизнесе и объяснил свой успех Бизнес, 20:57
В Красногорске арестовали водителя маршрутки, пристававшего к школьнице Общество, 20:54
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ФСИН опровергла данные о нападении на свой конвой в Казани Общество, 20:48
Путин назначил выходца из «Росатома» главой нового управления Кремля Политика, 20:37
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Захарова пообещала «жесткие шаги» в ответ на 19-й пакет санкций ЕС Политика, 20:27
В Москве заочно арестовали главу научно-технического совета АМНТК «Союз» Общество, 20:20
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Дмитриев заявил о попытках Европы не допустить диалог Путина и Трампа Политика, 20:18