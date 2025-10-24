Шлосбергу запросили 440 часов работ по делу о плашке иноагента

Прокурор запросила для Шлосберга обязательные работы по уголовному делу о неисполнении обязанностей иноагента. Он не признавал вину полностью. Против политика также возбуждено дело о дискредитации армии

Лев Шлосберг (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Государственное обвинение попросило суд назначить заместителю председателя «Яблока», главе псковского отделения партии Льву Шлосбергу (Минюст признал его иноагентом) 440 часов обязательных работ по уголовному делу о неисполнении обязанностей иностранного агента, сообщили в «Яблоке».

Такое наказание запросила прокурор Анна Горячева в ходе судебных прений 24 октября в мировом суде, где проходило 16-е заседание по этому уголовному делу.

Защита просила отложить заседание, чтобы изучить новую информацию, озвученную прокурором в прениях, и указала, что один из адвокатов Шлосберга параллельно участвует в другом судебном процессе.

Судья Елена Смирнова в переносе судебного заседания на другую дату отказала, но согласилась на перерыв, который закончился в этот же день.

Дело в отношении Шлосберга по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей иноагента, по ней грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет) было возбуждено еще в 2024 году. Политик заявлял, что не признает себя виновным полностью.

Шлосберг рассказал 1 ноября 2024 года на сайте «Яблока», что его 30 октября оштрафовали за публикацию, где действительно не было маркировки о статусе иноагента. По словам политика, он разместил в группе «Псковский индустриальный техникум» во «ВКонтакте» запись о поиске его 95-летним отцом Марком Шлосбергом своих бывших учеников. Он подчеркнул, что при этом закон требует уведомлять о статусе иноагента лишь «при осуществлении вида [политической] деятельности, установленного статьей 4 закона, в том числе если в ходе осуществления такой деятельности направляется обращение в органы публичной власти, образовательные организации, иные органы и организации». Политик говорил, что вместе с адвокатами продолжает отстаивать и защищать свои права «всеми имеющимися у нас законными средствами». Он также выразил мнение, что законодательство «об иностранном влиянии» является «полностью неправовым, репрессивным и должно быть отменено».

Шлосбергу предъявлено еще одно обвинение по делу о дискредитации армии, по нему он находится под домашним арестом. «Яблоко» сообщило о возбуждении дела в июне. Как поясняли в партии, Шлосберга задержали из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан Минюстом иноагентом). Шлосберг отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня. По версии следствия, которую представила партия, 12 января Шлосберг «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил в целях защиты интересов [России] и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», а также опубликовал в «Одноклассниках» видеозапись дебатов, которые проходили на YouTube-канале «Живой гвоздь». Политик утверждал, что не администрировал эту страницу и не мог разместить на ней ролик.

В 2024 году суд дважды оштрафовал Шлосберга по административной статье о дискредитации армии.