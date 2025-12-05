Против Шлосберга возбудили третье уголовное дело

Лев Шлосберг (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

В отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен Минюстом в реестр иноагентов) возбудили новое уголовное дело — за распространение фейков о российской армии (ст. 207.3 УК). Следствие просит отправить его в СИЗО, сообщил РБК защитник политика Виталий Исаков.

Соответствующее ходатайство Псковский городской суд рассмотрит 5 декабря.

Это уже третье по счету уголовное дело в отношении Шлосберга. В октябре 2024 года он стал фигурантом дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, а в июне 2025-го ему вменили повторную дискредитацию российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК).

Уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента мировая судья рассматривала на протяжении семи месяцев. Согласно материалам дела, политик разместил на своей странице во «ВКонтакте» пять видеозаписей без необходимой по закону маркировки. В начале ноября Шлосберга признали виновным и назначили наказание в виде 420 часов обязательных работ.

Дело о дискредитации связано с дебатами Шлосберга, оппонентом в которых выступил бывший научный руководитель Института научной информации по общественным наукам РАН Юрий Пивоваров (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов). Суд еще не начал рассматривать его по существу.

Шлосберг не признает вину ни по первому, ни по второму уголовному делу. Сейчас он находится под домашним арестом. Такую меру пресечения ему назначили в июне по делу о дискредитации российской армии. В октябре Псковский городской суд заменил домашний арест на запрет определенных действий, но спустя три дня уже областной суд отменил это решение.

Материал дополняется