Политика⁠,
0

Суд вернул Шлосберга под домашний арест по делу о дискредитации армии

Псковского политика вернули под домашний арест. 7 октября ему смягчили меру пресечения
Лев Шлосберг
Лев Шлосберг (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Псковский областной суд отменил решение городского суда о замене меры пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан Минюстом иноагентом), его вернули под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Судья Псковского областного суда Дмитрий Казанцев удовлетворил протест прокуратуры на постановление судьи первой инстанции, который 7 октября заменил меру пресечения заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу в виде домашнего ареста на запрет определенных действий. Политик вернется под домашний арест», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отделения партии отметили, что постановление будет обжаловано.

7 октября Псковский городской суд изменил меру пресечения Шлосбергу с домашнего ареста на запрет определенных действий. В июне этот же суд отправил его под домашний арест по уголовному делу о повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). По ней грозит до пяти лет лишения свободы.

Против Шлосберга возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии
Политика
Лев Шлосберг

Партия «Яблоко» сообщала, что Шлосберга задержали из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан Минюстом иноагентом). Шлосберг отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня. По версии следствия, которую представила партия, 12 января Шлосберг «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», опубликовал в «Одноклассниках» видеозапись дебатов, которые проходили на YouTube-канале «Живой гвоздь». Политик утверждал, что не администрировал эту страницу и не мог разместить на ней ролик.

В 2024 году суд дважды оштрафовал Шлосберга по административной статье о дискредитации армии. Против него также завели дело из-за уклонения от выполнения обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК, по ней грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет). Политик заявлял, что не признает себя виновным полностью.

