 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Шлосберг выступил с последним словом по делу об иностранном влиянии

В псковском суде зампред «Яблока» Лев Шлосберг выступил с последним словом по делу о нарушении требований к иностранным агентам и подчеркнул, что это «не последнее его слово» — ни в политическом, ни в человеческом смысле
Лев Шлосберг выступил&nbsp;с последним словом по уголовному делу о нарушении требований к иностранным агентам, 30 октября 2025 года
Лев Шлосберг выступил с последним словом по уголовному делу о нарушении требований к иностранным агентам, 30 октября 2025 года (Фото: pskovyabloko / Reuters)

В четверг зампред партии «Яблоко» Лев Шлосберг (внесен Минюстом в реестр иноагентов) выступил с последним словом в псковском мировом судебном участке № 38, где рассматривается уголовное дело о нарушении им требований к иностранным агентам (ч. 2 ст. 330.1 УК). Приговор по делу судья Елена Смирнова огласит 5 ноября. Сторона обвинения запросила для политика 440 часов исполнительных работ.

В выступлении Шлосберг подчеркнул, что это «не последнее его слово» — ни в политическом, ни в человеческом смысле. Шлосберг напомнил, что Конституция 1993 года закрепила принцип непосредственного действия прав и свобод граждан, однако сегодня само упоминание этих слов «становится полуподпольным», но фундаментом справедливого государства остаются три слова — «право, свобода и мир». Процесс, уверен политик, войдет в историю как пример «безупречной работы защиты в эпоху, когда никто уже не верит в саму возможность защиты прав и свобод человека» в России (текст выступления есть в распоряжении РБК).

Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» Шлосберг назвал «одним из антиправовых законов», заявив, что государство «решило отказаться от равноправного политического диалога с гражданами». Шлосберг отверг обвинения в иностранном влиянии. Последнее слово он закончил утверждением, что остается российским политиком и будет продолжать защищать права и свободы человека.

Комментируя позицию обвинения, Шлосберг заявил, что каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным, свободно говорить, писать, петь и снимать фильмы — и что любые попытки ограничить эти свободы личности являются «посягательством на конституционные основы».

Шлосбергу запросили 440 часов работ по делу о плашке иноагента
Политика
Лев Шлосберг

Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагентов (ч. 2 ст. 330.1 УК) в отношении Льва Шлосберга возбудили в начале октября 2024 года. По данным следствия, политик, «будучи дважды за 2024 год привлеченным к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иностранных агентах», опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» несколько видео без указания соответствующего статуса. Защита в ходе процесса указывала на многочисленные недочеты в обвинительном заключении: в нем не уточнены конкретные нарушения, действия политика, место, дата, умысел и устройство, с которого было совершено предполагаемое преступление.

На прениях сторон 24 октября прокурор Анна Горячева запросила для политика 440 часов обязательных работ при максимальном наказании по этой статье в два года лишения свободы. Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести.

Умысел, время и дата правонарушения, настаивала обвинитель, зафиксированы в протоколах осмотра, а место преступления определено на территории Пскова, включая квартиру, где зарегистрирован политик, что подтверждается проверкой телекоммуникационных данных. Вину Льва Шлосберга она сочла в полной мере доказанной.

Второе уголовное дело в отношении политика касается повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Максимальное наказание по нему составляет пять лет лишения свободы. Обвинение связано с дебатами Льва Шлосберга и бывшего научного руководителя Института научной информации по общественным наукам РАН Юрия Пивоварова (внесен в реестр иностранных агентов), в ходе которых политик выступал за скорейшее прекращение огня между Россией и Украиной.

По версии следствия, 12 января Шлосберг «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ», разместив этот ролик в «Одноклассниках». Политик настаивает, что не публиковал этот материал и не администрирует страницу. По делу о дискредитации армии Шлосберг содержится под домашним арестом и, как и по первому делу, не признает вину в инкриминируемом преступлении.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Лев Шлосберг уголовное дело последнее слово приговор партия Яблоко дискредитация армии Псковская область
Материалы по теме
Суд вернул Шлосберга под домашний арест по делу о дискредитации армии
Политика
Шлосбергу запросили 440 часов работ по делу о плашке иноагента
Политика
Льву Шлосбергу предъявили обвинение
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Швеция перестала признавать выданные в России медицинские полисы Политика, 15:39
Крылатая ракета «Калибр»: характеристики, применение База знаний, 15:36
Мосбиржа назвала предварительную дату начала торгов акциями Ozon Инвестиции, 15:36
Как экономическая концепция скрытых рынков спасет руководителя от авраловПодписка на РБК, 15:31
Ущерб по делу о хищениях на объектах метро Москвы превысил ₽400 млн Общество, 15:31
От Бразилии до ЮАР. Каким банкам ЦБ пытается открыть путь в РоссиюПодписка на РБК, 15:30
В Карелии создадут народные дружины для помощи на границе с Финляндией Политика, 15:24
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Канцлера Австрии прооперировали из-за болей в спине Политика, 15:22
Эти 5 когнитивных искажений разрушают карьеру. Как не попасть в их капкан Образование, 15:21
Шлосберг выступил с последним словом по делу об иностранном влиянии Политика, 15:21
Набиуллина рассказала, насколько востребованы соцвклады у населения Инвестиции, 15:19
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
WSJ назвала начало ядерных испытаний США подарком России и Китаю Политика, 15:15
В Люберцах в машине нашли без сознания двух девочек-подростков и мужчину Общество, 15:14