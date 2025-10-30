Шлосберг выступил с последним словом по делу об иностранном влиянии

В псковском суде зампред «Яблока» Лев Шлосберг выступил с последним словом по делу о нарушении требований к иностранным агентам и подчеркнул, что это «не последнее его слово» — ни в политическом, ни в человеческом смысле

Лев Шлосберг выступил с последним словом по уголовному делу о нарушении требований к иностранным агентам, 30 октября 2025 года (Фото: pskovyabloko / Reuters)

В четверг зампред партии «Яблоко» Лев Шлосберг (внесен Минюстом в реестр иноагентов) выступил с последним словом в псковском мировом судебном участке № 38, где рассматривается уголовное дело о нарушении им требований к иностранным агентам (ч. 2 ст. 330.1 УК). Приговор по делу судья Елена Смирнова огласит 5 ноября. Сторона обвинения запросила для политика 440 часов исполнительных работ.

В выступлении Шлосберг подчеркнул, что это «не последнее его слово» — ни в политическом, ни в человеческом смысле. Шлосберг напомнил, что Конституция 1993 года закрепила принцип непосредственного действия прав и свобод граждан, однако сегодня само упоминание этих слов «становится полуподпольным», но фундаментом справедливого государства остаются три слова — «право, свобода и мир». Процесс, уверен политик, войдет в историю как пример «безупречной работы защиты в эпоху, когда никто уже не верит в саму возможность защиты прав и свобод человека» в России (текст выступления есть в распоряжении РБК).

Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» Шлосберг назвал «одним из антиправовых законов», заявив, что государство «решило отказаться от равноправного политического диалога с гражданами». Шлосберг отверг обвинения в иностранном влиянии. Последнее слово он закончил утверждением, что остается российским политиком и будет продолжать защищать права и свободы человека.

Комментируя позицию обвинения, Шлосберг заявил, что каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным, свободно говорить, писать, петь и снимать фильмы — и что любые попытки ограничить эти свободы личности являются «посягательством на конституционные основы».

Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагентов (ч. 2 ст. 330.1 УК) в отношении Льва Шлосберга возбудили в начале октября 2024 года. По данным следствия, политик, «будучи дважды за 2024 год привлеченным к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иностранных агентах», опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» несколько видео без указания соответствующего статуса. Защита в ходе процесса указывала на многочисленные недочеты в обвинительном заключении: в нем не уточнены конкретные нарушения, действия политика, место, дата, умысел и устройство, с которого было совершено предполагаемое преступление.

На прениях сторон 24 октября прокурор Анна Горячева запросила для политика 440 часов обязательных работ при максимальном наказании по этой статье в два года лишения свободы. Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести.

Умысел, время и дата правонарушения, настаивала обвинитель, зафиксированы в протоколах осмотра, а место преступления определено на территории Пскова, включая квартиру, где зарегистрирован политик, что подтверждается проверкой телекоммуникационных данных. Вину Льва Шлосберга она сочла в полной мере доказанной.

Второе уголовное дело в отношении политика касается повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Максимальное наказание по нему составляет пять лет лишения свободы. Обвинение связано с дебатами Льва Шлосберга и бывшего научного руководителя Института научной информации по общественным наукам РАН Юрия Пивоварова (внесен в реестр иностранных агентов), в ходе которых политик выступал за скорейшее прекращение огня между Россией и Украиной.

По версии следствия, 12 января Шлосберг «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ», разместив этот ролик в «Одноклассниках». Политик настаивает, что не публиковал этот материал и не администрирует страницу. По делу о дискредитации армии Шлосберг содержится под домашним арестом и, как и по первому делу, не признает вину в инкриминируемом преступлении.