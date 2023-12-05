США ввели санкции против российских производителей дронов и лодок

Минторг и Минфин США ввели новые санкции против компаний из России и Белоруссии

Под экспортные ограничения Минторга США попали 28 юрлиц из России, в том числе авиакомпания «Северо-Запад», а также компании из Армении, Казахстана и других стран. Власти России считают санкции незаконными

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Минторг США ввел санкции в отношении юридических лиц из России, Армении, Белоруссии, с Кипра, из Китая, Германии, Казахстана, Нидерландов и ОАЭ, заподозрив их в нарушении экспортных ограничений против Москвы.

Под санкции попали 28 компаний из России. Среди них — авиакомпания бизнес-авиации «Северо-Запад», ООО «Альбатрос» (занимается в том числе производством беспилотников), «Дельфин Алабуга» (выпускает моторные лодки), «Геомир» (продает контрольно-измерительное оборудование), «Аргуссофт» (поставляет электронные компоненты) и другие.

В списке Минторга оказались белорусский производитель электроники «Нанотех», китайская Planet Technology, казахстанская Elem Group, армянские предприниматели Арам Кочарян и Эрмине Кочарян и зарегистрированная в этой стране компания ARM-BEKAR.

Помимо того, Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США расширило санкционные списки по России и Белоруссии. Под санкции попали 13 физических лиц, это граждане обеих стран, а также Бельгии, Нидерландов и Швеции. Например, в списке значится уроженец Перми Сергей Скворцов, у которого есть шведское подданство. Человек с такими именем и фамилией проходил в Швеции по делу о шпионаже в пользу России, но его оправдали.

Ограничения OFAC ввели также в отношении 20 юридических лиц, большинство из них — белорусские. В частности, меры приняты против производителя табака «Табак Инвест», Минского механического завода им. С.И. Вавилова, концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности «Беллесбумпром», логистического оператора «Белтаможсервис» и других.

Российские власти называют западные санкции незаконными и неэффективными. Президент Владимир Путин говорил, что меры направлены на то, чтобы «смять российскую экономику», но этого сделать не удалось. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что российские компании адаптировались к ограничениям.