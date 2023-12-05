Улюкаев заявил о «двухконтурной» экономике России и похвалил Набиуллину

Экс-министр экономического развития Улюкаев заявил, что вряд ли мог бы противостоять внешним шокам лучше, чем Набиуллина. Ситуацию в экономике он назвал нестабильной, отметив, что не хотел бы сейчас работать в правительстве

Алексей Улюкаев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и Банк России в целом делают все правильно, особенно «в той ситуации, в которой они оказались». Об этом в интервью Катерине Гордеевой (признана иноагентом) рассказал бывший министр экономического развития (2013-2016) Алексей Улюкаев.

«Я не знаю, что я мог бы сделать лучше, чем они [ЦБ и Набиуллина]. Про министерство финансов я немножко меньше знаю. У них меньше возможностей для того, чтобы свой профессионализм адекватно проявлять. Они существуют в более жестких политических ограничениях. Вот дефицит бюджетный— он как бы спущен к ним сверху. Я, честно говоря, не знаю, как оценить их работу: как адекватную или как неадекватную в такой ситуации. А вот про Центральный банк знаю: адекватная», — заявил экс-министр.

Улюкаев назвал текущую ситуацию экономической «двухконтурностью», где вместе существуют мобилизационная и потребительская экономики. Он привел в пример производство трактора и танка, сотрудник, производящий трактор, покупает картошку, которую вырастили с помощью этой техники. В то же время танк, когда «выходит из экономики, едет по совсем другой дороге».

«В области трудовых ресурсов: если у вас образованные и профессионально продвинутые люди уехали — миллион человек, вместо них приехали миллион человек, которые успешно выполняют функции курьера или охранника, то формально у вас такой же объем занятости, но это другая занятость, другой контур. Сейчас вот эта двухконтурность в ряде случаев в экономике существует. Она нестабильна, она может двигаться в одну сторону, может двигаться в другую сторону. Пока она больше двигается в эту сторону. Как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. Вот, будем ждать, может быть качнется вправо. Но пока качается в основном влево», — продолжил Улюкаев.

Также экс-министр заявил, что не хотел бы вновь работать в правительстве или Банке России, отметив, что «дважды в одну реку не войдешь». Говоря о том, хочет ли он уехать из России, Улюкаев сказал, что размышляет об этом, но точного ответа не знает. «[Это] от многого будет зависеть. От того, что будет проходить в стране, и от того как там у меня будет в семье складываться», — пояснил он.

Улюкаев в мае 2022 года досрочно освободился из колонии. Он отбывал наказание в течение пяти с половиной лет по делу о взятке в размере $2 млн. 14 ноября 2016 года на тот момент министра экономического развития задержали с поличным при передаче ему корзины с колбасой и сумки с деньгами. Взятка, по версии следствия, должна была стать «вознаграждением» за положительную оценку Минэкономразвития, которая позволила «Роснефти» приобрести госпакет из 50% акций «Башнефти».

На следующий день президент Владимир Путин снял министра с должности из-за утраты доверия. Суд приговорил Улюкаева к восьми годам и штрафу в 130 млн руб. в декабре 2017 года. Министр не признавал свою вину и называл себя жертвой провокации. Как заявлял Улюкаев, он был уверен, что в сумке, которую ему передал глава «Роснефти», были подарочные бутылки вина, а не деньги.

В марте 2023-го Улюкаев сообщил, что после выхода устроился на работу в Фонд экономической политики им. Егора Гайдара в статусе главного эксперта. Об этом же он рассказал в интервью Гордеевой. «Я вернулся к тому, с чего начинал», — добавил экс-министр.