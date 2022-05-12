Экс-министр экономразвития Улюкаев вышел на свободу

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев досрочно освободился из колонии в Тверской области. Он отбывал наказание в течение пяти с половиной лет. В 2017 году суд приговорил его к восьми годам колонии за взятку.

В четверг, 12 мая, Алексей Улюкаев покинул исправительную колонию №1 Тверской области, передает корреспондент РБК. С территории колонии его вывезла машина Range Rover, к ожидавшим его журналистам бывший министр не вышел.

Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство адвокатов 27 апреля. Решение об условно-досрочном освобождении не было обжаловано. «При рассмотрении с учетом мнения участников процесса, которые не возражали по существу заявленных требований, суд пришел к выводу, что цели наказания, зафиксированные ст. 43 УК России, достигнуты, ходатайство было удовлетворено», — говорилось в сообщении пресс-службы суда.

В исправительной колонии бывший чиновник работал в библиотеке и читал заключенным лекции по экономике. В своей переписке с журналистами Улюкаев сообщал, что пытается таким образом давать «подобие систематического экономического образования», а также ответы на актуальные вопросы заключенных, чтобы подготовить их к выходу из колонии.

Правозащитники сообщали, что экс-министр содержится в обычных условиях, в отряде на 37 человек. «Он позитивно настроен, никаких претензий у него нет, в том числе и на здоровье. Работает библиотекарем, кроме того, размышляет на философские темы», — сообщал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области Игорь Эльгард.

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Улюкаев был задержан с поличным поздно вечером 14 ноября 2016 года на территории офиса «Роснефти» во время передачи ему $2 млн. Глава нефтяной компании Игорь Сечин передал министру сумку с купюрами, а также корзинку с фирменными колбасками. Передача проходила под контролем ФСБ.

Взятка, по версии следствия, должна была стать «вознаграждением» за положительную оценку Минэкономразвития, которая позволила «Роснефти» приобрести госпакет из 50% акций «Башнефти». На следующий день президент Владимир Путин снял министра с должности в связи с утратой доверия.

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В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 130 млн руб. Он был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн. Чиновник не признавал свою вину и называл себя жертвой провокации. Как заявлял Улюкаев, он был уверен, что в сумке, которую ему передал Сечин, были подарочные бутылки вина, а не деньги.

В последнем слове Улюкаев попросил прощения у людей, а также заявил, что «крутился в бюрократическом хороводе» и лицемерил. При этом он счел себя жертвой «чудовищно жестокой провокации» и не признал вину. Решение суда он назвал несправедливым.



В 2016 году суд арестовал имущество Улюкаева — 15 объектов недвижимости и не менее 564 млн руб. Арест с имущества был снят в декабре 2018 года после того, как экс-министр оплатил штраф в размере 130 млн руб.