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Набиуллина и Зеленский возглавили категории в ежегодном рейтинге Politico

Politico назвало Набиуллину «разрушителем» года, а Зеленского — «мечтателем»
В рейтинге Politico Набиуллина заняла первое место в категории «разрушители» — за вклад в усиление российской экономики. Зеленский возглавил категорию «мечтатели», а «самым влиятельным человеком» в Европе стал Дональ Туск

Politico опубликовало традиционный список из 28 человек, которые в будущем году «сформируют политическую жизнь Европы». Фигурантов списка разделили на три категории: «деятели» (doers), «мечтатели» (dreamers) и «разрушители» (disruption). В последней категории первое место заняла глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Disruption можно перевести на русский язык как «нарушение», «распад» или «разрушение». Politico включает в эту категорию личностей, кардинально изменивших сферу / отрасль / профессию.

Как отмечает Politico, Набиуллина, будучи десять лет на должности главы российского ЦБ, является «главным технократом», поддерживающим политику президента России Владимира Путина. «Агрессивная денежно-кредитная политика Набиуллиной неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву. <...> [Глава ЦБ] также сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля», — пишет издание.

Politico отмечает, что «возвышение» Набиуллиной казалось маловероятным, однако она смогла доказать свой профессионализм и не раз «спасала» российскую экономику. Издание также напоминает, что журналы Euromoney в 2015 году и The Banker в 2017 году назвали ее главой центрального банка года, а в 2018 году тогдашняя глава Международного валютного фонда Кристин Лагард отмечала, что Набиуллина «центральный банк петь» (она заявила об этом после слов об их общей любви к опере).

Также в категорию разрушители были включены каталонский журналист и политик Карлес Пучдемон, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава немецкого МИД Анналена Бербок, лидер Европейской народной партии (в Европарламенте) Манфред Вебер, бельгийский политик и писатель Том Ван Грикен, литовский дипломат Йовита Нелюпшене, грузинский политик и экс-премьер Бидзина Иванишвили и член партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хёке.

В категории «мечтатели» первое место занял президент Украины Владимир Зеленский. Politico сравнивает его с Уинстоном Черчиллем, Мартином Лютером Кингом и Нельсоном Манделой, которые были способны «в одиночку изменить ход истории». Издание отмечает, что именно его стараниями Украина продолжает получать оружие от своих западных союзников, а страна «вышла передний план» в борьбе за членство в ЕС. Москва осуждает поставку вооружений Киеву.

В то же время, отмечает Politico, следующий год для Зеленского может оказаться непростым, поскольку из-за его решения не проводить президентские выборы могут возникнуть вопросы о «демократической легитимности». По данным издания, большинство телеканалов на Украине «жестко контролируются» правительством, широко распространена цензура, а «миллионы» украинцев остаются за границей. «Это огромные, если не неразрешимые проблемы — вопрос в том, сможет ли Зеленский справиться с этим и какой ценой», — пишут авторы рейтинга.

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Также в категорию «мечтатели» были включены российский оппозиционер Алексей Навальный, названный «русским Манделой», президент Чехии Петр Павел, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и др.

В категории «деятели» список возглавила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, следом за ней идут глава ЕК Урсула Фон Дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава офиса украинского президента Андрей Ермак, которого авторы рейтинга назвали «киевским зеленым кардиналом».

«Самым влиятельным человеком» в Европе в этом году стал лидер польской «Гражданской коалиции» Дональд Туск. С 2007 по 2014 год он был премьер-министром страны, а с 2014 по 2019 год — председателем Евросовета.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Эльвира Набиуллина Владимир Зеленский Politico Человек года
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