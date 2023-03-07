Улюкаев рассказал о «кайфе от жизни простого человека» после заключения

Экс-министр Улюкаев о жизни после тюрьмы: удивительный кайф вести себя, как все остальные

Улюкаев был арестован в 2016 году за получение взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Экс-министр провел в заключении большепят лет и вышел по УДО в марте 2022-го. Сейчас он получает «кайф от жизни простого человека»

Алексей Улюкаев (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, вышедший на свободу в мае 2022 года после пяти с половинной лет заключения по делу о получении взятки, в интервью YouTube-каналу «Найди мамонта» рассказал, что доволен своим нынешним положением простого человека и испытывает радость.

«Я был то, значит, каким-то немножко отстраненным от жизни, то большим начальником, значит, то зеком. А теперь вот я — человек среди людей. Это удивительный кайф на самом деле: ходить по улицам, вести себя как все остальные», — сказал Улюкаев.

Он пришел к выводу, что и кресло министра, и нары заключенного ограничивают человека. Появившееся свободное время экс-глава Минэкономразвития, по его словам, проводит с родственниками. Он сожалееет, что после освобождения оказался не готов к жизни, которая, как утверждает Улюкаев, сильно изменилась: «Все другое...».

Улюкаев был задержан поздно вечером 14 ноября 2016 года на территории офиса «Роснефти» во время передачи ему $2 млн. Глава нефтяной компании Игорь Сечин передал министру сумку с купюрами, а также корзинку со своими фирменными колбасками. Передача проходила под контролем ФСБ. Взятка, по версии следствия, должна была стать вознаграждением за положительную оценку Минэкономразвития, которая позволила «Роснефти» приобрести госпакет из 50% акций «Башнефти». На следующий день президент Владимир Путин снял министра с должности в связи с утратой доверия.

В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 130 млн руб. Он был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн. Чиновник не признал вину и называл себя жертвой провокации. Как заявлял Улюкаев, он был уверен, что в сумке, которую ему передал Сечин, были подарочные бутылки вина, а не деньги.

Экс-министра освободили по УДО в мае 2022 года. С территории исправительной колонии №1 в Тверской области его вывез черный Range Rover. В колонии бывший чиновник работал в библиотеке и читал заключенным лекции по экономике, он провел за решеткой пять с половиной лет.

В марте 2022-го Улюкаев сообщил, что после выхода устроился на работу в Фонд экономической политики им. Егора Гайдара в статусе главного эксперта. И отметил, что много времени посвящает семье.