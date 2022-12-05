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Власти проверят данные о «происшествиях на военном объекте» под Саратовом

Бусаргин: власти проверяют информацию о «происшествиях на военных объектах» под Саратовом
Очевидцы в Саратове сообщали о звуке взрыва и вспышке в районе энгельской авиабазы. Местные власти сообщили, что гражданская инфраструктура не пострадала, информация о происшествии на военном объекте проверяется

Силовые структуры проверяют информацию о «происшествиях на военных объектах» под Саратовом, сообщил губернатор Роман Бусаргин, комментируя сообщения о звуке взрыва в городе Энгельс, появившихся в соцсетях

«Уважаемые жители, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал. Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами», — написал Бусаргин в своем телеграм-канале.

Утром 5 декабря очевидцы в Саратове и расположенном на противоположном берегу Волги городе Энгельс сообщили о звуке взрыва и вспышке. «Проснулась от громкого звука. От него даже окна содрогнулись! Еще некоторые соседи даже вспышку за окном видели», — цитирует «Саратов 24» слова местной жительницы. Телеканал отмечает, что по словам очевидцев, инцидент произошел в районе энгельской авиабазы. Представитель энгельской авиабазы заявил телеканалу, что «не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию».

О звуке взрыва также сообщило издание «Саринформ». Глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Плеханов заявил изданию, что у властей «нет никакой информации, что в Энгельсе что-то взорвалось».

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