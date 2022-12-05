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Политика ,  
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Песков заявил, что у Кремля нет информации о ЧП на военных аэродромах

Песков заявил, что у Кремля нет информации о взрывах на аэродромах в Рязани и Саратове
Вопрос о том, что произошло в Саратовской и Рязанской областях, нужно адресовать в Минобороны, заявил Дмитрий Песков, уточнив, что у него такой информации нет. Президенту, по его словам, докладывают «обо всем»
Аэродром Дягилево
Аэродром Дягилево (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Президенту России Владимиру Путину докладывают «обо всем, что происходит», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Разумеется. Ото всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит», — сказал Песков.

Сами сообщения о взрывах в Саратовской и Рязанской областях Песков комментировать отказался.

«Я не располагаю точной информацией. Я только видел сообщения СМИ. И не могу это комментировать. Лучше обратиться в Министерство обороны», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, что Кремлю известно об их причинах.

Утром 5 декабря ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщили, что на аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз. При взрыве погибли три человека, еще шесть пострадали, говорил собеседник «РИА Новости». По данным ТАСС, пятеро пострадавших госпитализированы. По словам собеседника «РИА Новости», в результате возгорания и взрыва бензовоза также получил повреждение самолет. До сообщений от собеседников государственных агентств о взрывах на аэродроме Дягилево под Рязанью писали очевидцы в региональном паблике «Дягилево» в социальной сети «ВКонтакте» и региональные СМИ — «Комсомольская правда Рязань» и «МК Рязань».

Также утром 5 декабря о звуках взрывов и вспышке в районе авиабазы, расположенной в Саратовской области, сообщили очевидцы, которых цитировал телеканал «Саратов 24». Сообщало о звуке взрыва и издание «Саринформ».

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Представитель авиабазы заявил телеканалу, что «не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию», а губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что в жилых кварталах города Энгельса, а районе которого расположена база, «никаких чрезвычайных происшествий не произошло». «Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами», — заявил Бусаргин.

Глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Плеханов заявил «Саринформ», что у властей «нет никакой информации, что в Энгельсе что-то взорвалось».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Рязанской области, в ГУ МЧС по области и направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны. Также РБК обратился за комментарием в минздрав Саратовской области, в пресс-службу губернатора Саратовской области и направил запрос в управление обеспечения безопасности Саратовской области.

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Наталья Демченко Наталья Демченко
Дмитрий Песков Кремль авиабаза аэродром Саратов Рязань Энгельс
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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