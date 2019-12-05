Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 63,81 (-0,38) Quote, 12:36
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 70,72 (-0,38) Quote, 12:36
Адвокат Соколова сообщил о его отправке на психиатрическую экспертизу Общество, 23:25 СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе «муниципальную стражу» Политика, 23:23 Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде Общество, 23:06 Глава МВД выступил против штрафов за превышение скорости на 10 км/ч Общество, 23:03 Трамп пошутил о российской комнате в Белом доме Политика, 23:01 Битва дизайнеров: три варианта ремонта квартиры для пары с ребенком РБК Стиль и Экспострой на Нахимовском, 22:56 Трамп пригрозил последствиями за недостаточный вклад в бюджет НАТО Политика, 22:33 Почти 80% россиян поддержали участие своих детей в волонтерских проектах Общество, 22:33 Saudi Aramco назвала условия крупнейшего в истории IPO Бизнес, 22:19 Оператор «Северного потока-2» сообщил об активизации укладки труб Бизнес, 22:15 Бизнес-джет на колесах: новый Mercedes-Benz V-класса РБК и Mercedes-Benz, 22:09 Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух Общество, 22:09 Песков дал оценку расследованиям ФБК Общество, 22:07 Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе Политика, 22:06
Политика ,  
0 
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Во время боев за Иловайск и Дебальцево были казнены девять украинских военнослужащих представителями «пророссийской организованной группы», уверена Генпрокуратура Украины
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево. Об этом сообщает пресс-служба украинского надзорного ведомства.

Речь, по данным Генпрокуратуры Украины, идет о девяти казнях, которые были осуществлены представителями пророссийской организованной группы «Казачий союз «Область войска Донского». «Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену», — говорится в сообщении.

Бои за Иловайск произошли в 2014 году, за Дебальцево — в 2015 году.

Политика
Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса

В материалах, которые Генпрокуратура Украины отправила в МУС, «освещена и практика ведения боевых действий «чужими руками», то есть привлечение Российской Федерацией в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований», утверждает украинское ведомство. «Генеральная прокуратура Украины продолжает собирать доказательства ведения Российской Федерацией агрессивной войны против Украины», — заявляет Генпрокуратура.

РБК отправил запрос администраторам группы «Казачий союз «Область войска Донского» во «ВКонтакте». РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

На сайте Казачьего союза «Область войска Донского» говорится, что организация была зарегистрирована в 2009 году. Ее целями указаны «возрождение традиций на исконно казачьих землях», а также «социально-экономическое развитие региона, защита прав казаков и тех, кто относит себя к казакам». На сайте также сказано, что союз не смог «остаться безучастным» к событиям, которые произошли на Украине в 2014 году, и «встал на защиту Донбасса».

Москва неоднократно заявляла, что не участвует в вооруженном конфликте на востоке Украины и российских вооруженных сил нет на территории Украины. На пресс-конференции в 2015 году президент России Владимир Путин признал, что в Донбассе есть добровольцы из числа россиян. Отвечая на вопрос украинского журналиста, президент тогда заявил, что «мы никогда не говорили, что там [на Украине] нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов, в том числе и в военной сфере». В то же время Путин подчеркнул, что «это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска, почувствуйте разницу».

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Артем Афонский
Теги: казаки, Донбасс, иск, Международный уголовный суд
Материалы по теме
В офисе Зеленского допустили дополнительные полномочия для Донбасса
Политика
Захарова ответила на слова Зеленского о «потерявшихся жителях Донбасса»
Политика
В Киеве назвали провокацией появившийся «план реинтеграции Донбасса»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter