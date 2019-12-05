Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Во время боев за Иловайск и Дебальцево были казнены девять украинских военнослужащих представителями «пророссийской организованной группы», уверена Генпрокуратура Украины

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево. Об этом сообщает пресс-служба украинского надзорного ведомства.

Речь, по данным Генпрокуратуры Украины, идет о девяти казнях, которые были осуществлены представителями пророссийской организованной группы «Казачий союз «Область войска Донского». «Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену», — говорится в сообщении.

Бои за Иловайск произошли в 2014 году, за Дебальцево — в 2015 году.

В материалах, которые Генпрокуратура Украины отправила в МУС, «освещена и практика ведения боевых действий «чужими руками», то есть привлечение Российской Федерацией в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований», утверждает украинское ведомство. «Генеральная прокуратура Украины продолжает собирать доказательства ведения Российской Федерацией агрессивной войны против Украины», — заявляет Генпрокуратура.