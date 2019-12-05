В конгрессе начали готовить обвинения для импичмента Трампа

Демократы добились начала процедуры выдвижения официальных обвинений против Трампа в рамках импичмента. У них есть шансы провести их через палату представителей, однако не хватает голосов, чтобы отстранить Трампа

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила о начале подготовки официальных обвинений для объявления импичмента президенту США Дональду Трампу, передает Reuters. По словам Пелоси, неоспоримые факты свидетельствуют о том, что Трамп злоупотребил властью.

В соответствии с процедурой импичмента демократ Пелоси поручила разработать проект обвинительного заключения в адрес Трампа судебному комитету палаты представителей. «Факты неоспоримы. Президент злоупотребил своей властью ради собственной личной политической выгоды в ущерб нашей национальной безопасности», — сказала Пелоси. По версии противников Трампа, он пригрозил прекратить военную поддержку Украины, если официальный Киев не продвинет расследование в отношении нефтекомпании Burisma, в которой работал сын его главного политического конкурента — демократа и бывшего вице-президента Джо Байдена.

«С сожалением, но и с уверенностью и смирением, с преданностью основателям нации и с сердцем, полным любви к Америке, сегодня я прошу председателя [судебного комитета] приступить к разработке статей импичмента», — сказала Пелоси.

3 декабря комитет по разведке палаты представителей опубликовал окончательную версию доклада в рамках процедуры импичмента Трампу. В 300-страничном документе, подготовленном демократами, подтверждались обвинения в адрес Трампа в том, что он оказывал давление на Владимира Зеленского, заставляя его провести расследование против сына Джо Байдена и таким образом вмешаться в выборы в США, а также препятствовал расследованию его действий.