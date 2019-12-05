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Политика ,  
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В конгрессе начали готовить обвинения для импичмента Трампа
Демократы добились начала процедуры выдвижения официальных обвинений против Трампа в рамках импичмента. У них есть шансы провести их через палату представителей, однако не хватает голосов, чтобы отстранить Трампа
Фото: Tom Brenner / Reuters

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила о начале подготовки официальных обвинений для объявления импичмента президенту США Дональду Трампу, передает Reuters. По словам Пелоси, неоспоримые факты свидетельствуют о том, что Трамп злоупотребил властью.

В соответствии с процедурой импичмента демократ Пелоси поручила разработать проект обвинительного заключения в адрес Трампа судебному комитету палаты представителей. «Факты неоспоримы. Президент злоупотребил своей властью ради собственной личной политической выгоды в ущерб нашей национальной безопасности», — сказала Пелоси. По версии противников Трампа, он пригрозил прекратить военную поддержку Украины, если официальный Киев не продвинет расследование в отношении нефтекомпании Burisma, в которой работал сын его главного политического конкурента — демократа и бывшего вице-президента Джо Байдена.

«С сожалением, но и с уверенностью и смирением, с преданностью основателям нации и с сердцем, полным любви к Америке, сегодня я прошу председателя [судебного комитета] приступить к разработке статей импичмента», — сказала Пелоси.

Политика
Телефонный разговор с Зеленским запустил процедуру импичмента Трампа

3 декабря комитет по разведке палаты представителей опубликовал окончательную версию доклада в рамках процедуры импичмента Трампу. В 300-страничном документе, подготовленном демократами, подтверждались обвинения в адрес Трампа в том, что он оказывал давление на Владимира Зеленского, заставляя его провести расследование против сына Джо Байдена и таким образом вмешаться в выборы в США, а также препятствовал расследованию его действий.

Иную трактовку действий президента дала Республиканская партия, которая представила собственный доклад, в котором опровергаются выводы демократов. По мнению правящей партии, версию противников Трампа не подтверждают ни свидетельские показания, ни улики. Вместе с тем само начало импичмента и то, как его производят демократы, создает опасный прецедент, полагают они.

Политика
Судебный комитет нашел в действиях Трампа основания для импичмента

В соответствии с Конституцией США, президент страны может быть отстранен от должности за госизмену, взяточничество и иные тяжкие преступления. До сих пор ни один руководитель Соединенных Штатов не был напрямую смещен в результате импичмента. Под угрозой импичмента в 1974 году в отставку добровольно ушел президент Ричард Никсон. Его отставка была спровоцирована Уотергейтским скандалом. Тогда президента обвиняли в противозаконных попытках сбора компромата против соперников из демократической партии.

После того как судебный комитет подготовит проект обвинительного заключения, его вынесут на голосование в палате представителей. Если палата утвердит проект, его передадут в сенат, который и будет решать вопрос об отстранении Трампа. В палате представителей демократы могут утвердить обвинения против Трампа, поскольку для этого требуется простое большинство, отмечает Reuters. Однако для того, чтобы отправить Трампа в отставку, требуется квалифицированное большинство в две трети голосов, при этом сейчас численно в сенате преобладают поддерживающие Трампа республиканцы (53 республиканца против 45 демократов и двух независимых сенаторов). Для отстранения президента требуются голоса минимум 67 членов сената.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: импичмент, Дональд Трамп, конгресс, палата представителей США
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