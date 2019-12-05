Судебный комитет нашел в действиях Трампа основания для импичмента

Трамп поставил свои интересы выше интересов и безопасности Штатов, заявил на слушаниях представитель Демпартии Джеральд Надлер. В частности, по его словам, президент дважды просил руководство другого государства вмешаться в выборы

Президент США Дональд Трамп «поставил свои личные и политические интересы» выше национальных. Об этом по итогам первого заседания юридического комитета палаты представителей, посвященного импичменту, заявил глава комитета, представитель Демпартии Джеральд Надлер, передает CNN.

Трамп, по словам Надлера, ставит собственные интересы выше национальной безопасности США и «самого ценного права — способности каждого участвовать в честных выборах, свободных от коррупции». «В Конституции есть решение для президента, который ставит свои личные или политические интересы выше интересов нации — власть импичмента», — сказал он.

По словам Надлера, Трамп совершил «влекущее импичмент нарушение», которое «представляет угрозу национальной безопасности и следующим выборам», передает Reuters.

Трамп дважды просил иностранное правительство вмешаться в американские выборы — в 2016 и 2020 году, заявил Надлер. «В обоих случаях его поймали. И в обоих случаях он сделал все, что в его силах, чтобы американцы не узнали правду о его поведении», — приводит его слова CBS News.

В свою очередь ведущий республиканец в составе комитета Даг Коллинз раскритиковал демократов за скорость, с которой продвигается расследование по импичменту. По его словам, представители демпартии «одержимы выборами в следующем году» и их действия вызваны страхом проиграть. Он также потребовал, чтобы показания по импичменту дал председатель комитета по разведке Адам Шифф.