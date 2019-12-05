Россия свернула проект на иранском заводе в Фордо из-за действий Тегерана

В ноябре Иран начал новый этап сокращения своих обязательств по ядерной сделке и запустил обогащение урана на объекте в Фордо

Фото: Vahid Salemi / AP

Российский производитель ядерного топлива АО «ТВЭЛ» (входит в госкорпорацию «Росатом») приостановил проект, который реализует на заводе Фордо в Иране. Об этом говорится в заявлении компании.

Специалисты «ТВЭЛ» работали над проектом модификации двух каскадов газовых центрифуг на объекте для производства стабильных изотопов теллура и ксенона в медицинских целях. Решение приостановить работы вызвано тем, что вести их стало невозможно, поскольку Тегеран в рамках сокращения своих обязательств по ядерной сделке начал на объекте обогащение урана.

«Обогащение урана и производство стабильных изотопов не могут вестись в одном помещении, поскольку в воздухе и на оборудовании неизбежно появляются следовые количества урана, несовместимые с применением получаемых изотопов в медицинских целях», — говорится в заявлении компании.

Там уточняется, что специалисты «ТВЭЛ» реализовывали проект с 2017 года. Работы велись в соответствии с условиями ядерной сделки, о чем регулярно информировалось Международное агентство по атомной энергии, говорится в заявлении. Дальнейшая реализация проекта возможна после остановки и демонтажа каскадов, на которых происходит обогащение урана, а также после тщательной очистки помещения и оборудования.