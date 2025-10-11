 Перейти к основному контенту
Политика
В МИДе предупредили россиян о новой системе въезда в Шенгенскую зону

МИД: страны Шенгенской зоны с 12 октября начнут снимать отпечатки пальцев
Аэропорт Гардермуэн, Осло, Норвегия
Аэропорт Гардермуэн, Осло, Норвегия (Фото: Hinrich Bäsemann / dpa / Global Look Press)

Страны — участницы Шенгенской зоны, включая Норвегию, с которой у России есть небольшая сухопутная граница, с 12 октября вводят новую систему контроля пересечения границы для иностранцев, сообщает посольство России в этой скандинавской стране. Речь идет о проверке граждан стран, не входящих в ЕС, к которым относятся россияне.

Система будет регистрировать имя человека, данные проездного документа, биометрические данные (отпечатки пальцев и изображения лица), а также дату и место въезда и выезда.

«В Норвегии эта система сначала будет запущена в аэропорту Гардермуэн (г. Осло), а затем введена на всех международных пунктах пропуска на территории страны», — сказано в публикации.

При выезде из Норвегии также будет производиться верификация туристов.
«Рекомендуем планировать свои поездки с учетом этих изменений и приезжать в аэропорт заблаговременно», — пояснили в посольстве. Туристические поездки россиянам Норвегия запретила в 2024 году.

Вице-президент РСТ: для шенгена нужен миллион
Радио
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Как уточняется на сайте Еврокомиссии, в течение шести месяцев все страны Шенгенской зоны должны перейти полностью на систему EES, предусматривающую сдачу биометрических данных. С 10 апреля 2026 года эта система заменит действующую процедуру ручного проставления штампов в паспортах. В ЕК считают, что новые правила упростят поездки для граждан стран, не входящих в ЕС, а также позволят более эффективно выявлять тех, кто нарушает правила пребывания.

EES (Entry-Exit System — система въезд–выезд). Это система цифрового сбора персональных данных граждан стран, не являющихся членами Шенгенской зоны.

В Шенгенскую зону входят 25 из 27 государств Евросоюза, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Благодаря соглашению граждане ЕС могут беспрепятственно жить, работать и перемещаться по странам без пограничных проверок и таможенного контроля.

В сентябре стало известно, что Евросоюз не будет ужесточать выдачу шенгенских виз россиянам в рамках 19-го пакета санкций.

Консультанты назвали страну, охотнее других выдающую шенген россиянам
Радио
Будапешт, Венгрия

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что россияне за минувший год совершили 1,4 млн поездок в Европу. По сравнению с 2019 годом количество визитов в страны ЕС сократилось в десять раз.

Попасть в Европу россиянам стало сложнее после того, как ЕС после начала в феврале 2022 года военной операции на Украине закрыл небо для российских самолетов. Кроме этого в сентябре 2023-го Еврокомиссия запретила въезжать в страны ЕС машинам с российскими номерами, приравняв их к запрещенному импорту.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Валерия Доброва
шенгенская зона Евросоюз биометрия ЕС Норвегия
