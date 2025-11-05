Зеленский и Вучич обсудили помощь друг другу во вступлении в ЕС

Вучич и Зеленский обсудили, как Сербия и Украина могут помочь друг другу в вопросе евроинтеграции. Обе страны имеют статут кандидатов на членство в ЕС. Также лидеры обсудили возможности сотрудничества в сфере безопасности

Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с сербским коллегой Александром Вучичем.

«Предметно обсудили европейскую интеграцию наших стран. Есть вещи, в которых можем помочь друг другу. Также говорили о возможностях для сотрудничества в сфере региональной безопасности. Наши страны одинаково в этом заинтересованы, будем работать», — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили международную повестку и договорились поддерживать контакт, добавил Зеленский.

Вучич также рассказал об «открытом и содержательном» разговоре с Зеленским. По его словам, среди тем, которые они обсудили, были также отношения Сербии и Украины. «Договорились, что есть место для взаимной поддержки, над которой мы продолжим совместную работу», — написал Вучич в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Сербия получила официальный статус страны — кандидата на вступление в ЕС в марте 2012 года. Вучич неоднократно говорил, что страна остается приверженной европейскому пути. В прошлом году он назвал стратегической целью членство Сербии в Евросоюзе, подчеркнув, что вместе с тем Белград проводит независимую политику в отношении Москвы.

По мнению Вучича, отказ присоединиться к санкциям ЕС в отношении России является главной причиной, которая отдаляет Сербию от присоединения к союзу.

Украина стала страной — кандидатом на членство в ЕС в 2022-м. В прошлом году стартовали переговоры по этому вопросу. Против присоединения Киева к Евросоюзу выступает Будапешт из опасений, что это приведет к нежелательной конкуренции или поставит под угрозу интересы безопасности.

Кроме того, по данным Financial Times (FT), некоторые европейские страны опасаются, что кандидаты в члены ЕС, такие как Украина, Молдавия и Западные Балканы, потенциально могут нарушать правила блока в отношении демократии, свободы СМИ и независимости судебной системы после присоединения.

В связи с этим, рассказала FT еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, прорабатывается механизм, согласно которому новым государствам — членам ЕС может быть назначен «испытательный срок» на несколько лет, в случае отступления от демократических принципов их могут исключать.

Зеленский заявил, что Киев не согласен на промежуточный статус, а намерен добиться полноценного членства в ЕС.

Власти России заявляют, что не возражают против стремления Украины вступить в ЕС.