Блок прорабатывает идею испытательного срока на фоне опасений по поводу того, что новые страны после вступления могут последовать примеру Венгрии, которая неоднократно блокировала санкции против России и военную помощь Украине

Марта Кос (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Новым государствам-членам ЕС может быть назначен «испытательный срок» на несколько лет на фоне опасений по поводу того, что новые страны последуют примеру Венгрии после вступления, в случае отступления от демократических принципов блока их исключат. Об этом заявила Financial Times еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Как пишет газета, несколько европейских столиц выступают против того, чтобы Украина, Молдавия и Западные Балканы потенциально могли нарушить правила блока в отношении демократии, свободы СМИ и независимости судебной системы после присоединения и вступить в союз с Россией.

«Я не хочу прослыть комиссаром, приводящим троянских коней, которые будут действовать через пять, 10 или 15 лет», — сказала Кос.

По ее словам, комиссия прорабатывает такие идеи, как «переходный период, своего рода испытательный срок, гарантии».

Во вторник ЕК опубликовала ежегодный обзор стран-кандидатов, включая Украину и Молдавию, в котором Черногория признана наиболее успешной в проведении необходимых реформ для вступления в ЕС. Однако еврокомиссар признала, что европейские столицы в частном порядке гораздо более осторожны в отношении приема новых членов, чем в своих публичных заявлениях о поддержке. Во многом это обусловлено опытом взаимодействия блока с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который неоднократно блокировал санкции против России и военную помощь Украине, пишет FT.

Кос сообщила, что Еврокомиссия работает над предложениями, которые включают в себя более строгие гарантии верховенства права и более эффективные механизмы приостановки прав или льгот в случае нарушения основных ценностей. По ее словам, страна может быть исключена из блока в случае повторных нарушений. В то же время еврокомиссар отвергла утверждения о том, что такие меры приведут к «двухуровневому» членству в ЕС.

«Мы смогли остановить Россию у парадного входа», — заявила Кос, но предупредила, что если блок не сохранит темпы расширения, «русские придут с черного хода».

В конце октября Politico сообщало, что ЕС рассматривает возможность принимать новых членов без предоставления им права вето на начальном этапе.

Летом прошлого года ЕС начал переговоры о членстве с Украиной. Евросоюз предоставил стране статус кандидата летом 2022 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран и никаких «коротких путей» для этого нет. Тогдашний глава Евросовета Шарль Мишель допускал, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году.

Венгрия блокирует открытие первого кластера переговоров о членстве Украины в ЕС. Переговорные кластеры — ключевые юридические шаги на пути к членству. Орбан объяснял отказ Будапешта начать переговоры с Киевом «фундаментальными и стратегическими причинами». По его мнению, присоединение Украины к Евросоюзу станет «карт-бланшем на бесконечную войну», поскольку у нее нет «четких границ», «работающей экономики» и «реального суверенитета». Как писало Politico, председатель Совета ЕС Антониу Кошта, чтобы обойти вето Венгрии на заявку Украины, предлагал открыть кластеры с согласия большинства стран союза, а не по единогласному решению.

Вступления в ЕС — «законный выбор Украины, как выстраивать свои международные связи», говорил президент России Владимир Путин.