 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Еврокомиссар рассказала об идее испытательного срока для новых членов ЕС

Еврокомиссар Кос: ЕС рассматривает идею испытательного срока для новых членов
Сюжет
Военная операция на Украине
Блок прорабатывает идею испытательного срока на фоне опасений по поводу того, что новые страны после вступления могут последовать примеру Венгрии, которая неоднократно блокировала санкции против России и военную помощь Украине
Марта Кос
Марта Кос (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Новым государствам-членам ЕС может быть назначен «испытательный срок» на несколько лет на фоне опасений по поводу того, что новые страны последуют примеру Венгрии после вступления, в случае отступления от демократических принципов блока их исключат. Об этом заявила Financial Times еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Как пишет газета, несколько европейских столиц выступают против того, чтобы Украина, Молдавия и Западные Балканы потенциально могли нарушить правила блока в отношении демократии, свободы СМИ и независимости судебной системы после присоединения и вступить в союз с Россией.

«Я не хочу прослыть комиссаром, приводящим троянских коней, которые будут действовать через пять, 10 или 15 лет», — сказала Кос.

По ее словам, комиссия прорабатывает такие идеи, как «переходный период, своего рода испытательный срок, гарантии».

Во вторник ЕК опубликовала ежегодный обзор стран-кандидатов, включая Украину и Молдавию, в котором Черногория признана наиболее успешной в проведении необходимых реформ для вступления в ЕС. Однако еврокомиссар признала, что европейские столицы в частном порядке гораздо более осторожны в отношении приема новых членов, чем в своих публичных заявлениях о поддержке. Во многом это обусловлено опытом взаимодействия блока с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который неоднократно блокировал санкции против России и военную помощь Украине, пишет FT.

Кос сообщила, что Еврокомиссия работает над предложениями, которые включают в себя более строгие гарантии верховенства права и более эффективные механизмы приостановки прав или льгот в случае нарушения основных ценностей. По ее словам, страна может быть исключена из блока в случае повторных нарушений. В то же время еврокомиссар отвергла утверждения о том, что такие меры приведут к «двухуровневому» членству в ЕС.

«Мы смогли остановить Россию у парадного входа», — заявила Кос, но предупредила, что если блок не сохранит темпы расширения, «русские придут с черного хода».

В конце октября Politico сообщало, что ЕС рассматривает возможность принимать новых членов без предоставления им права вето на начальном этапе.

FT узнал о новом плане ЕС по приему Украины в обход вето Венгрии
Политика
Фото:Johannes Simon / Getty Images

Летом прошлого года ЕС начал переговоры о членстве с Украиной. Евросоюз предоставил стране статус кандидата летом 2022 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран и никаких «коротких путей» для этого нет. Тогдашний глава Евросовета Шарль Мишель допускал, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году.

Венгрия блокирует открытие первого кластера переговоров о членстве Украины в ЕС. Переговорные кластеры — ключевые юридические шаги на пути к членству. Орбан объяснял отказ Будапешта начать переговоры с Киевом «фундаментальными и стратегическими причинами». По его мнению, присоединение Украины к Евросоюзу станет «карт-бланшем на бесконечную войну», поскольку у нее нет «четких границ», «работающей экономики» и «реального суверенитета». Как писало Politico, председатель Совета ЕС Антониу Кошта, чтобы обойти вето Венгрии на заявку Украины, предлагал открыть кластеры с согласия большинства стран союза, а не по единогласному решению.

Вступления в ЕС — «законный выбор Украины, как выстраивать свои международные связи», говорил президент России Владимир Путин.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Елена Чернышова
испытательный срок ЕС вступление в ЕС Украина
Материалы по теме
Bloomberg узнал о звонке Трампа Орбану по поводу членства Украины в ЕС
Политика
Фон дер Ляйен назвала санкции против России путем к членству Сербии в ЕС
Политика
Украина заявила о готовности открыть этап переговоров с ЕС о членстве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
В Турции начали поиски пропавшей россиянки Общество, 15:27
Еврокомиссар рассказала об идее испытательного срока для новых членов ЕС Политика, 15:11
В Петербурге двух молодых людей задержали за стрельбу из каршеринга Общество, 15:09
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
В Челябинске задержали женщину, подозреваемую в убийстве 5-летней дочери Общество, 14:52
Совет Евросоюза выделил Украине более €1,8 млрд Политика, 14:48
Тарасова назвала американца Малинина лучшим фигуристом мира Спорт, 14:47
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Умер бывший вице-президент США Дик Чейни Политика, 14:32
Уитакер рассказал о встрече с Зеленским в Киеве Политика, 14:31
Путин поручил запустить единый префрежим для бизнеса на Дальнем Востоке Общество, 14:28
Саммит стран Северной и Южной Америк отложили после ударов США Политика, 14:24
«Фиорентина» уволила главного тренера после 10 матчей без побед Спорт, 14:13
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10