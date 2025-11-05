На Украине сообщили о визите Анджелины Джоли в Херсон
Американская актриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) Анджелина Джоли посетила Херсон, пишут «Страна.ua» и УНИАН. По их данным, она приехала в рамках благотворительной программы и побывала в нескольких медицинских учреждениях.
Видео и фото с Джоли опубликовал в том числе бывший депутат горсовета Херсона Виталий Богданов в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
На распространяемых в соцсетях кадрах Джоли в бронежилете с украинским флагом и надписью с названием фонда Legacy of War. На некоторых фото она играет с детьми.
Информацию о визите Джоли в Херсон подтвердили источники «Суспiльне» среди местных властей. Телеканал обратился за официальным комментарием в областную администрацию.
Осенью 2022 года Херсонская область вошла в состав России по результатам проведенного там референдума. Под контролем Москвы находится левый берег Днепра, правый, в том числе город Херсон, контролирует Киев. Временным административным центром региона был назначен город Геническ.
По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, на конец августа российские войска контролировали 76% территории региона. В сентябре губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что под огневой контроль российских военных перешла также трасса Херсон — Николаев.
Весной 2022 года Анджелина Джоли в качестве посла Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) посетила Львов. Там она пообщалась с беженцами, волонтерами, врачами и психологами.
Позднее Джоли рассказала о своих впечатлениях от этого визита, в частности, она упомянула девочку, игравшую с «особенным камнем». «Малышка, которая нашла его, не осознавала, что играла с камнем, который на самом деле является фрагментом шрапнели от бомбы», — отметила актриса.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала визит Джоли попыткой «перебить повестку» и «отвлечь внимание» от ситуации на мариупольской «Азовстали».
В декабре 2022 года Джоли ушла с поста спецпосланника УВКБ ООН, объяснив это желанием заняться «более широким кругом гуманитарных и правозащитных вопросов».
