На Украине сообщили о визите Анджелины Джоли в Херсон

В соцсетях распространяются кадры с Анджелиной Джоли в бронежилете. УНИАН пишет, что она приехала в Херсон с гуманитарной миссией. Информацию подтверждает «Суспiльне». Весной 2022-го Джоли приезжала во Львов

Фото: bogdanov.vital / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: bogdanov.vital / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Американская актриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) Анджелина Джоли посетила Херсон, пишут «Страна.ua» и УНИАН. По их данным, она приехала в рамках благотворительной программы и побывала в нескольких медицинских учреждениях.

Видео и фото с Джоли опубликовал в том числе бывший депутат горсовета Херсона Виталий Богданов в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

На распространяемых в соцсетях кадрах Джоли в бронежилете с украинским флагом и надписью с названием фонда Legacy of War. На некоторых фото она играет с детьми.

Информацию о визите Джоли в Херсон подтвердили источники «Суспiльне» среди местных властей. Телеканал обратился за официальным комментарием в областную администрацию.

Осенью 2022 года Херсонская область вошла в состав России по результатам проведенного там референдума. Под контролем Москвы находится левый берег Днепра, правый, в том числе город Херсон, контролирует Киев. Временным административным центром региона был назначен город Геническ. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, на конец августа российские войска контролировали 76% территории региона. В сентябре губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что под огневой контроль российских военных перешла также трасса Херсон — Николаев.

Весной 2022 года Анджелина Джоли в качестве посла Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) посетила Львов. Там она пообщалась с беженцами, волонтерами, врачами и психологами.

Позднее Джоли рассказала о своих впечатлениях от этого визита, в частности, она упомянула девочку, игравшую с «особенным камнем». «Малышка, которая нашла его, не осознавала, что играла с камнем, который на самом деле является фрагментом шрапнели от бомбы», — отметила актриса.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала визит Джоли попыткой «перебить повестку» и «отвлечь внимание» от ситуации на мариупольской «Азовстали».

В декабре 2022 года Джоли ушла с поста спецпосланника УВКБ ООН, объяснив это желанием заняться «более широким кругом гуманитарных и правозащитных вопросов».