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Анджелина Джоли решила уйти с поста спецпосланника ООН по делам беженцев

Актриса Анджелина Джоли решила покинуть пост спецпосланника ООН по делам беженцев
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли (Фото: Rocco Spaziani / Spaziani / Global Look Press)

Актриса Анджелина Джоли ушла с поста специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), чтобы заняться «более широким кругом гуманитарных и правозащитных вопросов», говорится в сообщении на сайте управления.

«В ближайшие годы я буду продолжать делать все, что в моих силах, для поддержки беженцев и других перемещенных лиц. После 20 лет работы в системе ООН я чувствую, что для меня настало время работать по-другому, напрямую взаимодействуя с беженцами и местными организациями и поддерживая их», — цитируют Джоли в сообщении.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил, что за время своей работы Джоли сделала много для беженцев, и поддержал ее решение заняться более широким кругом гуманитарных вопросов. Он выразил надежду, что свою новую миссию актриса будет выполнять с такими же «страстью и вниманием».

Сотрудничество Джоли и УВКБ ООН началось в 2001 году, а спецпосланником организации она стала десять лет назад, отмечается в сообщении. Она приняла участие в более чем 60 полевых миссиях.

В этом году актриса как представитель УВКБ посещала Украину. В конце апреля она приехала во Львов, где пообщалась с беженцами, волонтерами, врачами и психологами. Позднее Джоли рассказала о своих впечатлениях от этого визита, в частности, она упомянула девочку, игравшую с «особенным камнем». «Малышка, которая нашла его, не осознавала, что играла с камнем, который на самом деле является фрагментом шрапнели от бомбы», — отметила актриса.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визит Джоли, назвала его попыткой «перебить повестку» и «отвлечь внимание» от ситуации на мариупольской «Азовстали».

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Анджелина Джоли ООН беженцы
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