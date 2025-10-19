 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Сальдо заявил о переходе промзоны Херсона под контроль России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные уже взяли под контроль расположенную на левом берегу Днепра промышленную часть Херсона, а также дачные поселки в низовьях реки. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Несколько частей Херсона находятся и на левом берегу, поэтому мы часть Херсона контролируем. Да, это промышленная часть, но она есть и находится под контролем наших вооруженных сил. На островах, расположенных в низовьях Днепра, от Херсона и ниже, к Черному морю, достаточно большое количество дачных поселков. Они тоже все находятся под контролем Вооруженных сил [России]», — сказал Сальдо.

Семейная пара пенсионеров погибла при атаке ВСУ в Херсонской области
Политика

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, на конец августа российские войска контролировали 76% территории региона.

В сентябре 2025 года Сальдо сообщил, что под огневой контроль российских военных перешла также трасса Херсон — Николаев. По данным губернатора, украинские войска по указанным направлениям «уже не двигаются» из-за возросшей для них опасности.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Владимир Сальдо Херсон промзона
Материалы по теме
Семейная пара пенсионеров погибла при атаке ВСУ в Херсонской области
Политика
Двое взрослых и ребенок погибли при обстреле Алешек в Херсонской области
Политика
Больше 80 тыс. жителей Херсонской области остались без света
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38
Le Parisien сообщило, что нашли еще одно украшение из похищенных из Лувра Общество, 18:36
Трамп допустил, что Украина потеряет часть территорий после конфликта Политика, 18:23
Чемпион Australian Open заявил, что у Медведева прошел основной кризис Спорт, 18:15
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Трамп заявил, что у России и США большой потенциал для торговли Политика, 18:08
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Историк-искусствовед рассказала, что выдает грабителей музеев Общество, 17:57
Сальдо заявил о переходе промзоны Херсона под контроль России Политика, 17:53
Янчук назвал победу Медведева символом возвращения на прежний уровень Спорт, 17:50
Байден впервые появился на публике после начала лечения от рака простаты Общество, 17:46
Даниил Медведев назвал потрясающей свою победу на турнире в Алма-Ате Спорт, 17:37
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Лидер КХЛ выиграл один из самых результативных матчей в истории турнира Спорт, 17:21