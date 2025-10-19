Сальдо заявил о переходе промзоны Херсона под контроль России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные уже взяли под контроль расположенную на левом берегу Днепра промышленную часть Херсона, а также дачные поселки в низовьях реки. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Несколько частей Херсона находятся и на левом берегу, поэтому мы часть Херсона контролируем. Да, это промышленная часть, но она есть и находится под контролем наших вооруженных сил. На островах, расположенных в низовьях Днепра, от Херсона и ниже, к Черному морю, достаточно большое количество дачных поселков. Они тоже все находятся под контролем Вооруженных сил [России]», — сказал Сальдо.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, на конец августа российские войска контролировали 76% территории региона.

В сентябре 2025 года Сальдо сообщил, что под огневой контроль российских военных перешла также трасса Херсон — Николаев. По данным губернатора, украинские войска по указанным направлениям «уже не двигаются» из-за возросшей для них опасности.