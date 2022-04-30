Анджелина Джоли пообщалась с беженцами во Львове

Актриса и посол Управления ООН по делам беженцев Анджелина Джоли прибыла с гуманитарной миссией на Украину и посетила Львов, сообщается в Telegram украинского железнодорожного перевозчика «Укрзалізниця».

«Анджелина Джоли с гуманитарной миссией прибыла в Украину и посетила львовский железнодорожный вокзал, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска (город в Донецкой области. — РБК)», — говорится в сообщении. Она также пообщалась с волонтерами на вокзале, врачами и психологами.

УНИАН отмечает, что Джоли также заметили в одной из кофеен Львова.

24 февраля, в день начала спецоперации на Украине, Джоли в своем Instagram (владелец социальной сети, Meta Platforms, признан в России экстремистской организацией и запрещен) написала, что «молится за людей на Украине». Затем она неоднократно публиковала посты с информацией о числе беженцев из страны и призывала принимающие их страны «приветствовать всех, кто спасается от конфликта и отсутствия безопасности».