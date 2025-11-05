Дроны повредили нефтеперегонные станции в Ярославской области

Украинские беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру Ярославской области, в двух округах региона незначительно повреждены нефтеперегонные станции, сообщил губернатор Михаил Евраев.

«В настоящее время последствия локализованы», — написал он, добавив, что пострадавших, по предварительным данным, нет.

Утром 5 ноября в области была объявлена беспилотная опасность, о ее отмене Евраев сообщил в 11:17 (совпадает с мск).

