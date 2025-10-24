Работа мобильного интернета ограничена в Ярославской области
В Ярославской области действуют ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА, сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности
«Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — цитирует ведомство «Ярославль онлайн».
Об ограничении работы мобильного интернета в регионе впервые объявили 6 мая, позднее сбои несколько раз повторялись. Ограничения на работу мобильного интернета вводили также в Вологодской, Ивановской, Орловской, Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областях.
23 октября в Вологодской области было временно ограничено использование мобильного интернета. Были доступны только несколько сервисов — официальные сайты органов государственной власти, портал «Госуслуги», приложения сотовых операторов, маркетплейсы, сервисы компании «Яндекс», сервисы VK, «Одноклассники», Mail.ru, а также мессенджер МАХ.
