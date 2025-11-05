 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В США опровергли изучение сценариев применения силы против Венесуэлы

Посланник Трампа Гренелл назвал статью NYT полной ошибок. Газета ранее сообщила, что у США есть три плана военной операции против Венесуэлы с целью отстранения президента Мадуро от власти

Статья газеты The New York Times о том, что США рассматривают три сценария применения военной силы против Венесуэлы с целью свержения ее президента Николаса Мадуро, «полна ошибок». Об этом заявил посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл.

«Эта публикация NYT полна ошибок. Это не новостной материал, а комментарий, место которому — на редакционной полосе», — написал он в X.

Других комментариев к статье Гренелл не дал.

Трамп счел, что дни Мадуро на посту президента Венесуэлы «сочтены»
Политика

По информации, опубликованной в The New York Times, правительство США рассматривает три возможных сценария военной операции против Венесуэлы с целью отстранения президента Мадуро от власти.

Первый из них предполагает нанесение авиаударов по военным объектам Венесуэлы, чтобы ослабить поддержку президента со стороны вооруженных сил страны. Второй сценарий предусматривает использование спецназа ВМС США для захвата или ликвидации президента Венесуэлы. Третий вариант предполагает, что США могут направить свои силы в Венесуэлу для захвата аэропортов, нефтяных месторождений и других объектов инфраструктуры.

Ранее Miami Herald выяснила, что Белый дом одобрил нанесение ударов по военным целям в Венесуэле. Позднее эту информацию New York Post подтвердил источник в Белом доме.

Ранее Венесуэла попросила Совет Безопасности ООН вмешаться в ситуацию с США. Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес выразил мнение, что Вашингтон использует тему наркоторговли в качестве повода к началу войны.

Полина Харчевникова Полина Харчевникова
