ЦАХАЛ заявила о продвижении вглубь сектора Газа и контроле над побережьем

36-я дивизия ЦАХАЛ продвинулась вглубь сектора Газа и заняла позиции вдоль побережья, сообщили в израильской Армии. В ЦАХАЛ также отчитались о поражении в ходе боев более 1,6 тыс. объектов, принадлежащих ХАМАС

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Израильские военные продвинулись вглубь сектора Газа с севера и заняли позиции вдоль побережья, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале.

«В рамках расширения наземных операций на прошедшей неделе 36-я дивизия действовала на севере сектора Газа и заняла позиции вдоль побережья Газы», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ также отчитались о поражении в ходе боев более 1,6 тыс. объектов, принадлежащих ХАМАС. «В число [пораженных] целей вошли инфраструктура организации, склады оружия, пусковые и наблюдательные пункты противотанковых ракет, а также боевики ХАМАС», — указали военные.

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Сектор Газа де-юре является одной из двух изолированных друг от друга территорий частично признанного государства Палестина, а фактически контролируется палестинским исламистским движением ХАМАС. Регион расположен на берегу Средиземного моря, имеет сухопутные границы с Израилем и Египтом (со стороны Синайского полуострова). Площадь сектора Газа составляет 360 кв. км (длина 40 км, ширина 6–12 км), в нем, предположительно, проживают свыше 2 млн человек.

Армия Израиля взяла Газу (крупнейший город в секторе Газа с населением около 700 тыс. человек. — РБК) в окружение 2 ноября, спустя менее чем неделю после начала наземной операции в секторе. Целью военной операции ЦАХАЛ называет полное уничтожение ХАМАС. Международные организации и ООН неоднократно заявляли о тяжелой гуманитарной ситуации в регионе на фоне боевых действий.

Согласно последним данным минздрава сектора Газа, с начала войны с Израилем в регионе погибли более 9,7 тыс. человек, в том числе 4,8 тыс. детей. Более 20 тыс. человек получили ранения. Кроме того, как сообщало ведомство, в секторе в результате ударов оказалась разрушена почти половина жилых домов. По оценке ООН, порядка 70% всех погибших в секторе Газа — это женщины и дети.

Бои в самом городе Газа будут чрезвычайно сложны для ЦАХАЛ, предупреждало военное командование США. Пентагон связывал это с большим числом самодельных мин-ловушек, тоннелей и большим количеством времени у боевиков на подготовку к атаке. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты указывали на многоэтажные здания в Газе, которые улучшают ситуацию для обороняющейся стороны и ухудшают для наступающей.

Любая наземная операция в секторе Газа будет связана с тяжелыми потерями, но большее число жертв вызовет использование бронетехники в городе вместо ограниченного использования групп спецназа, предупреждали собеседники NYT в Белом доме. США попросили Израиль улучшить сбор данных разведки и не сбрасывать на городскую застройку тяжелые бомбы, предназначенные для разрушения военных укреплений.