США объяснили «чрезвычайные сложности» боев в Газе

Планируемая Израилем наземная операция в Газе будет сложнее битвы за Мосул, считает Пентагон. Тогда из-за боев в городской застройке погибли тысячи мирных жителей. Эксперты WSJ предрекли «Мосул по всему сектору Газа»

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Палестинская группировка ХАМАС имела много времени на подготовку к вторжению израильской армии в сектор Газа, боевики оборудовали сеть подземных тоннелей, заявил американский министр обороны Ллойд Остин в интервью ABC. Трансляция шла на YouTube.

«Думаю, вы увидите бой, для которого характерны множество самодельных взрывных устройств, множество мин-ловушек и просто изматывающая активность», — сказал Остин, отметив, что городские бои ведутся медленно и «чрезвычайно сложны».

Журналист напомнил министру, что тот командовал штабом, отвечающим за проведение операции по отвоевыванию иракского города Мосул от боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Он сказал Остину, что бои за Мосул длились девять месяцев и были напряженными. Глава Пентагона согласился с такой оценкой и отметил, что бои за Газу могут быть «немного сложнее» из-за тоннелей и долгой подготовки боевиков. Остин подчеркнул, что «при каждой возможности» призывает Израиль соблюдать законы войны.

Мосул считался экономической и инфраструктурной базой захваченной ИГИЛ территории Сирии и Ирака. Операция по освобождению города началась в октябре 2016 года, ее проводили вооруженные силы Ирака, курдские формирование и шиитское ополчение при воздушной поддержке международной коалиции во главе с США. В Белом доме оценивали бой за Мосул как «одно из самых сложных городских сражений со времен Второй мировой войны». За девять месяцев боев погибли около 40 тыс. мирных жителей, оценивала курдская сторона. Расследование Associated Press, основанное на данных с кладбищ и информации неправительственных организаций, показало, что в Мосуле были убиты от 9 тыс. до 11 тыс. мирных жителей.

О сложности предстоящей наземной израильской операции в Газе предупредили и опрошенные The Wall Street Journal эксперты. Они напомнили, что в Газе множество многоэтажных зданий, что улучшает ситуацию для обороняющейся стороны и ухудшает для атакующей, а боевики успели получить более совершенное оружие от Ирана, так что «простого способа нет». Если Израиль осуществит задуманное, «мы говорим о Мосуле по всему сектору Газа», — сказал Майкл Горовиц, эксперт по разведке из консалтинговой компании Le Beck.

Израиль стал планировать наземную операцию в качестве ответа на нападение боевиков ХАМАС, произошедшее утром 7 октября. Власти рассчитывают полностью уничтожить боевиков в анклаве. Израильская армия с того времени наносит авиаудары по военным объектам группировки, командование оценивает продолжительность операции в несколько месяцев. «Это займет месяц, два месяца, три, но, в конце концов, ХАМАС не будет», — говорил израильский министр обороны Йоав Галант.

Ярым критиком намерений Израиля стал Иран. Власти исламской республики называли планируемую наземную операцию красной линией для себя и намекали на открытие «новых фронтов» против Израиля, если тот не откажется от этой операции. Вместе с тем, как рассказали Reuters источники в Иране, правительство столкнулось с дилеммой: необходимостью поддерживать свою репутацию и влияние на группировки одновременно с нежеланием прямой войны с Израилем, несмотря на резкие заявления.

Пока операция откладывается по просьбе США, выяснил телеканал CNN. Американская сторона настаивает на отсрочке из-за прогресса в вопросе освобождения взятых боевиками заложников и необходимости оказать помощь мирным жителям анклава.