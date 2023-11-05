Зеленский анонсировал изменение стратегии боевых действий против России

ВСУ обдумывают различные стратегии ведения боевых действий против России, чтобы получить преимущество, однако для реализации планов Киеву необходимо «надлежащее» оружие, заявил Зеленский. Россия осуждает передачу оружия Украине

Фото: Алина Смутко / Reuters

Ситуация на поле боя для Украины остается непростой, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) обдумывают различные стратегии ведения боевых действий против России, которые могут ее изменить. Об этом в интервью NBC News заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Так, отвечая на вопрос журналистки, может ли Украина изменить стратегию на поле боя, чтобы получить преимущество в конфликте, Зеленский ответил: «Прямо сейчас наши военные придумывают

разные планы с разными операциями, чтобы продвигаться вперед быстрее и чтобы наносить удары неожиданно». По его словам, для реализации этих планов Украине необходимо «надлежащее» оружие.

Разговоры об изменении стратегии ВСУ на фоне неудачного контрнаступления ведутся уже несколько недель. Так, 1 ноября в журнале The Economist вышла статья главкома ВСУ Валерия Залужного о «тупике» в вооруженном конфликте с Россией. Генерал тогда отметил, что боевые действия переходят в новую фазу, превращаясь в «позиционную войну» на истощение. Тогда же он заявил, что «глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет» и ситуация на фронте «зашла в тупик».

Зеленский с выводами главкома не согласился. Комментируя статью, он напомнил, что еще в феврале 2022-го «все говорили, что Украине недолго осталось держаться и что почти вся страна будет захвачена», но этого не произошло. По его словам, тогда стране поступали сигналы, что «надо все отдать, людей поменять, Россию признать, Европу забыть, о НАТО не думать». «Всех этих голосов я много слышал за эти годы. И я был абсолютно уверен в нас», — добавил Зеленский, отметив, что в начале военных действий ситуация была сложнее, чем сейчас. Тогда же он исключил любые переговоры с Россией о территориях.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от мирных переговоров. При этом он говорил о необходимости отмены указа Зеленского, запрещающего вести переговоры, а также о «признании реалий на земле» и закреплении за Украиной нейтрального статуса.

После начала военной операции в состав России по итогам референдума вошли четыре бывших украинских региона — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Большинство стран не признали итоги референдума, Путин говорил о готовности защищать новые регионы всеми способами.

В августе Зеленский исключил уступку территории в обмен на вступление в НАТО. Он подчеркнул, что его страна хочет стать членом альянса, но «менять НАТО на наши земли — это нечестный разговор, это нечестный диалог, это искусственная провокация». Глава офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен тогда предположил, что одним из решений конфликта может быть отказ Киева от части территорий в обмен на членство в блоке. Потом он назвал свои слова ошибкой.