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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударах по двум аэродромам на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении боеприпасов и техники на аэродромах Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Уничтожены авиационная техника и склад с боеприпасами, сообщили в министерстве
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские силы уничтожили склад боеприпасов на аэродроме в Днепропетровской области Украины, а также авиационную технику ВСУ на аэродроме в Полтавской области, говорится в сводке Минобороны.

В министерстве также сообщили, что российская армия отразила атаки ВСУ на купянском, краснолиманском, донецком, южно-донецком и запорожском направлениях, а на херсонском — авиация и артиллерия нанесла поражение живой силе украинских вооруженных сил.

Средства ПВО перехватили 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и «Нептун», уничтожены 17 беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области, отмечается в сообщении ведомства.

Власти Украины в начале лета объявили о проведении контрнаступления. Президент страны Владимир Зеленский заявлял, что оно идет сложно. В начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный выразил мнение, что бои зашли в тупик.

Минобороны России неоднократно заявляло, что армия пресекает попытки атак украинских сил. Президент Владимир Путин говорил, что контрнаступление Украины «провалилось».

Россия продолжает проведение военной операции и все поставленные цели должны быть выполнены, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Минобороны аэродром Полтавская область Днепропетровская область
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