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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль оценил затраты на войну в $51 млрд

Calcalist: Минфин Израиля оценил затраты на войну с ХАМАС в $51 млрд
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Если война с ХАМАС продлится до года, а резервисты смогут скоро вернуться на работу, издержки на войну будут сопоставимы с пандемией коронавируса, считает Минфин Израиля. Но ведомство не ожидает такого же быстрого восстановления
Фото: Israel Defense Forces / Reuters
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Война с палестинской группировкой ХАМАС обойдется бюджету Израиля в 200 млрд шекелей (эквивалентно $51 млрд, 10% ВВП). Такой предварительный прогноз дал Минфин Израиля, определив его как «оптимистичный», пишет Calcalist.

Оценка составлена при условии, что кризис продлится от восьми месяцев до года, он не распространится за пределы сектора Газа, а 350 тыс. резервистов в скором времени вернутся к работе.

Минфин Израиля сравнил прогноз с последствиями пандемии коронавируса, которая обошлась бюджету в схожую сумму — 160 млрд шекелей ($40,8 млрд по нынешнему курсу). Однако пандемия продолжалась два года — вместо одного в случае с прогнозом войны. Кроме того, после прекращения локдаунов все игроки вернулись к полной экономической активности, быстро восстановились промышленность, инвестиции, потребление и уровень занятости; ВВП за 2021–2022 годы в реальном выражении вырос на 15% после снижения на 2,2% в 2020-м.

Минфин предупреждает, что в случае с войной восстановление будет идти медленно и с окончанием боев экономика не вернется к довоенным тенденциям. «Здесь нет никакой искусственной приостановки [экономики], есть шок предложения, который перерастает в кризис спроса, процентные ставки высоки, а риски для экономики резко возрастают», — пояснило ведомство.

Больше всего денег придется потратить на сферу безопасности, увеличение расходов на оборону из-за войны достигнет порядка 100 млрд шекелей, причем большая часть расходов связана с резервистами, численность которых, как ожидается, будет снижаться. Убытки бюджета также связаны с исчезновением источников дохода и выплатой вознаграждений, стимулирующих бесперебойную работу бизнеса.

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Минфин напоминает о ситуации, сложившейся при пандемии, когда ретейлеры опасались разорения, но в результате не только остались на рынке, но и получили прибыль. Ведомство ожидает, что потребление, как и при коронавирусе, будет отложенным, но признает проблему увольнения сотрудников — около 37 тыс. человек уже лишились работы.

Банк JPMorgan прогнозировал сокращение израильской экономики в четвертом квартале на 10–11% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. JPMorgan ожидает, что ВВП Израиля в целом за 2023 год вырастет на 2,5% и на 2% в 2024 году. В то же время риски «все еще могут быть смещены в сторону снижения».

Прежние конфликты Израиля, в том числе с ХАМАС в 2014-м и с «Хезболлой» в 2006-м, почти не повлияли на экономику страны, однако «нынешняя война гораздо больше влияет на внутреннюю безопасность и доверие», указывали эксперты.

По оценке министра финансов Бецалеля Смотрича, прямые издержки Израиля от нынешней войны с ХАМАС — примерно 1 млрд шекелей в день ($245 млн).

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль военные расходы ХАМАС
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