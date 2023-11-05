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Саммит Путина и Байдена ,  
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Кремль назвал условия для контактов Путина и Байдена

Песков: встреча Путина и Байдена возможна при обоюдном согласии
Сюжет
Саммит Путина и Байдена
Путин готов к диалогу с президентом США, для организации саммита тот должен поменять свое мнение, сообщил Кремль. Байден допускал разговор, если он станет основанием для завершения боевых действий
Джо Байден и Владимир Путин
Джо Байден и Владимир Путин (Фото: Denis Balibouse / ТАСС)

Контакты российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом возможна при обоюдном желании и готовности, должны «вызреть определенные условия», сказал представитель главы государства Дмитрий Песков телеведущему Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул, что Путин готов к любым контактам, а «вот это сворачивание всего базиса» двусторонних отношений двух стран произошло по инициативе США. «Поэтому как минимум глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию, занять более конструктивную позицию, — заявил он. — И тогда будут вызревать условия для такой встречи».

Сейчас, по оценке Пескова, отношения Москвы и Вашингтона находятся «на нуле» или даже «ниже нуля». Несмотря на это, поскольку Россия и США несут особую ответственность за мировую и стратегическую стабильность, «так или иначе со временем нам придется возобновить этот разговор», но теперь «мы уже по другому говорим друг с другом» по вопросам вмешательства во внутренние дела. «То, к чему мы не проявляли должного внимания раньше, сейчас мы на это реагируем непримиримо абсолютно. И это чувствуется и по настрою президента, и по тем командам, которые он дает», — пояснил Песков.

Первая встреча в качестве президентов России и США Путина и Байдена прошла в июне 2021 года на фоне сообщений о скоплении российских войск близ границы с Украиной, появившихся весной того же года. Обе стороны после встречи положительно оценили беседу.

Новая встреча президентов начала обсуждаться во второй половине 2021 года, когда западные СМИ, в том числе The Washington Post и The Associated Press, начали публиковать сведения о концентрации российских войск у границы с Украиной. Москва одновременно с этим требовала от НАТО вернуться на границы 1997 года (до вступления в альянс некоторых восточноевропейских стран) и учесть ее опасения.

В конце февраля 2022-го, за три дня до начала Россией военной операции на Украине, Путин и Байден согласились на предложение провести саммит по безопасности, сообщали в Париже. Белый дом тогда подчеркнул, что Байден готов к встрече, «если не будет вторжения».

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После начала на Украине полномасштабных боев Байден не исключал встречи с Путиным, если беседа станет «основанием для возможности завершить эту войну и восстановить Украину». «Должна быть деэскалация со стороны России и приверженность дипломатии, прежде чем разговор может состояться», — пояснили в Белом доме. Американский президент затем говорил, что не будет говорить об Украине без присутствия ее представителей и подчеркивал: «Посмотрите, он действовал очень жестоко. Я думаю, что он совершил военные преступления. Я не вижу, я не вижу никакого смысла встречаться с ним сейчас».

Москва отвергает обвинения в военных преступлениях и заявляет, что готова к переговорам для урегулирования конфликта на Украине. «В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию», — говорил Путин.

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