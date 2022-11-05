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«Ростех» назвал фейком конфискацию «связанной с семьей Чемезова» яхты

Суперъяхту Valerie, которая теперь носит название Meridian A, задержали в Барселоне в марте. По данным Bloomberg, в июне ее владелец перестал оплачивать обслуживание судна
Суперяхта Meridian A
Суперяхта Meridian A (Фото: Albert Gea / Reuters)

«Ростех» и глава госкорпорации Сергей Чемезов не имеют отношения к суперъяхте, о конфискации которой в Испании сообщил Bloomberg, заявил РБК представитель госкорпорации.

«Повторим еще раз: ни «Ростех», ни Чемезов не имеют отношения к этому судну. История с яхтой — выдумка западных пиарщиков, у которых одна цель — дискредитировать Россию и руководство крупнейшей оборонной компании страны», — заявили в «Ростехе».

Ранее о том, что суд в Испании принял решение о конфискации суперъяхты Meridian A (ранее носила название Valerie) стоимостью $140 млн, сообщило агентство Bloomberg. ЕС считает, что формально судно принадлежит падчерице главы «Ростеха» Сергея Чемезова, указывает агентство. 

Решение об аресте Meridian A, указывает агентство, было принято после обращения барселонской верфи MB92, которая пожаловалась, что владелец яхты в июне прекратил платить за ее обслуживание. Судебное решение было вынесено в среду, 2 ноября, указывает агентство со ссылкой на испанские власти.

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Фотогалерея 

В марте InfoLibre со ссылкой на Минтранс Испании писало о задержании суперъяхты Valerie в порту Барселоны. В постановлении министерства такая мера объяснилась необходимостью установить, что «указанное судно не принадлежит, не удерживается и не контролируется физическим или юридическим лицом», включенным в санкционные списки ЕС.

В документе имя Чемезова не упоминалось, однако источники издания утверждали, что, по мнению властей Испании, «у них есть достаточно доказательств», что яхта принадлежит именно ему.

В «Ростехе» опубликованную в статье информацию называли ложной. «От начала до конца эта история — фейк, целенаправленная ложь, часть кампании по дискредитации России», — говорили РБК в пресс-службе компании.

О том, что яхта связана с Чемезовым, также писал Reuters со ссылкой на два источника. В октябре неназванный собеседник агентства также рассказывал, что судно по просьбе верфи MB92 переместили в другое место, чтобы компания могла использовать причал. После этого суперъяхту пришвартовали в гавани Marina Vela (Барселона), а ее название сменили с Valerie на Meridian A, писало агентство со ссылкой на полученную документацию и фотографии судна.

Судно Valerie спроектировал норвежский архитектор и дизайнер Эспен Ойно и построила немецкая Lurssen, указывает портал SuperYachtFan. Длина судна составляет 85 м, максимальная скорость — 17 узлов.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов находится под санкциями ЕС с 2014 года. После начала российской спецоперации на Украине Чемезов, а также его жена Екатерина, сыновья Станислав и Сергей, а также падчерица Анастасия попали под ограничительные меры США. Осенью 2019 года глава «Ростеха» в интервью РБК говорил, что является состоятельным человеком, но яхт и самолетов у него нет.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Артём Кореняко Артём Кореняко
конфискация Сергей Чемезов Ростех суперъяхта
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