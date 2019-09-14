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Чемезов заявил о готовности продать оцененную ФБК в ₽5 млрд квартиру
Сергей Чемезов заявил, что его квартира не стоит ₽5 млрд, как ее оценили в расследовании Алексея Навального. Глава «Ростеха» назвал себя состоятельным человеком, но отметил, что дворцы не строит, яхтами и самолетами не владеет
Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, впервые прокомментировал расследование ФБК Алексея Навального о его недвижимости.

«Мою квартиру московскую тут оценили в сумасшедшие деньги — в пять миллиардов. Если кто-то готов мне заплатить пять миллиардов, я ему прямо сейчас готов отдать ключи и сказать: «Все, давайте деньги». Таких денег она не стоит», — заявил глава госкорпорации.

Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК

Расследования о своей недвижимости он назвал домыслами. «Когда это появилось, я даже не стал ни отвечать, ни писать, ни звонить — зачем? Если ты начинаешь оправдываться, значит, ты в чем-то виноват. Быть под огнем критики, часто неоправданной, когда ты занимаешь такой пост, — это нормально. Отношусь к этому спокойно», — объяснил он.

Также в разговоре с РБК Чемезов назвал себя состоятельным человеком: «Я руковожу успешной компанией, и у меня хорошая зарплата». При этом он подчеркнул, что не ведет вычурный образ жизни. «Я не занимаюсь накопительством. Не складирую деньги в углах. Яхт и самолетов у меня нет. Есть хороший большой дом, где мы живем с семьей. Есть большая квартира… Я не собираюсь дворцы строить, да и необходимости такой нет. Того, что у меня есть, вполне достаточно», — подчеркнул он.

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Расследование о принадлежащей жене Чемезова квартире в здании гостиницы «Москва» на Охотном ряду рядом с Кремлем и Красной площадью Навальный опубликовал в феврале. «Квартира состоит из двух помещений, на 12-м и 13-м этажах. Суммарная площадь 1434 кв. м», — писал он. По утверждению Навального, квартира указана в декларации жены Чемезова Екатерины Игнатовой как нежилое помещение. В ФБК оценили стоимость квартиры в 5 млрд руб., основываясь на объявлении о продаже схожего помещения другой площадью в том же доме.

Согласно декларации Чемезова, за 2018 год его доход превысил 332 млн руб., что более чем на 70% выше показателя предыдущего года (193,5 млн руб.). Еще 181 млн руб. заработала в 2018 году супруга Чемезова (годом ранее — 68,8 млн руб.), более 16 млн руб. составил годовой доход несовершеннолетнего ребенка главы «Ростеха» (годом ранее собственного дохода ребенок не имел).

В собственности у Чемезова числятся четыре земельных участка общей площадью около 70 тыс. кв. м, три жилых дома, квартира и ряд нежилых помещений. Кроме того, главе «Ростеха» принадлежат пять автомобилей — ГАЗ-13 «Чайка», «горбатый» «запорожец» ЗАЗ-965А, ГАЗ 69 Э-68, ЗИЛ-410470 и электромобиль «Лада Ellada», мотоцикл Harley Davidson и катер. Автопарк супруги Чемезова состоит из старой «Волги» ГАЗ М21, Mitsubishi L200, Mercedes Benz GL500 и Land Rover.

Авторы: Инна Сидоркова, Кирилл Сироткин
Теги: Сергей Чемезов, Москва, Алексей Навальный
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