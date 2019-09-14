Чемезов заявил о готовности продать оцененную ФБК в ₽5 млрд квартиру

Сергей Чемезов заявил, что его квартира не стоит ₽5 млрд, как ее оценили в расследовании Алексея Навального. Глава «Ростеха» назвал себя состоятельным человеком, но отметил, что дворцы не строит, яхтами и самолетами не владеет

Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, впервые прокомментировал расследование ФБК Алексея Навального о его недвижимости.

«Мою квартиру московскую тут оценили в сумасшедшие деньги — в пять миллиардов. Если кто-то готов мне заплатить пять миллиардов, я ему прямо сейчас готов отдать ключи и сказать: «Все, давайте деньги». Таких денег она не стоит», — заявил глава госкорпорации.

Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК

Расследования о своей недвижимости он назвал домыслами. «Когда это появилось, я даже не стал ни отвечать, ни писать, ни звонить — зачем? Если ты начинаешь оправдываться, значит, ты в чем-то виноват. Быть под огнем критики, часто неоправданной, когда ты занимаешь такой пост, — это нормально. Отношусь к этому спокойно», — объяснил он.

Также в разговоре с РБК Чемезов назвал себя состоятельным человеком: «Я руковожу успешной компанией, и у меня хорошая зарплата». При этом он подчеркнул, что не ведет вычурный образ жизни. «Я не занимаюсь накопительством. Не складирую деньги в углах. Яхт и самолетов у меня нет. Есть хороший большой дом, где мы живем с семьей. Есть большая квартира… Я не собираюсь дворцы строить, да и необходимости такой нет. Того, что у меня есть, вполне достаточно», — подчеркнул он.