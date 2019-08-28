Экс-посол России в Лондоне станет новым ректором Дипломатической академии

Бывший посол России в Великобритании Александр Яковенко станет новым ректором Дипломатической академии МИД. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, соответствующий документ был подписан «на днях». «Это Александр Владимирович Яковенко, которого вы все хорошо знаете», — сказала она.

По словам Захаровой, у Яковенко есть большой преподавательский опыт, в частности, опыт работы в МГИМО.

Представитель МИДа напомнила, что он покинул пост посла России в Великобритании в августе 2019 года. Яковенко возглавлял российское диппредставительство в течение влсьми лет. Он также занимал должность замминистра иностранных дел, а до этого был главой департамента информации и печати МИДа.