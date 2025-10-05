 Перейти к основному контенту
Аэропорт Вильнюса приостановил полеты из-за воздушных шаров

Несколько воздушных объектов заметили в районе города Балтойи-Воке. Аэропорт Вильнюса закрыт, часть рейсов перенаправили в Каунас и Ригу
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Аэропорт Вильнюса на время прекратил прием и отправку самолетов из-за информации о приближении воздушных шаров, сообщается на его странице в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Часть прибывающих в литовскую столицу рейсов перенаправили в аэропорты Каунаса и Риги, вылет борта в Хельсинки отменен.

Руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас сообщил LTR, что несколько воздушных объектов заметили в районе города Балтойи-Воке в Вильнюсском уезде. Он допустил, что сбои в полетах могут продлиться несколько часов.

Bild узнал, что замеченные над Мюнхеном дроны были военными
Политика
Фото:Markus Mainka / Shutterstock

Это не первый подобный случай. 27 сентября Служба общественной безопасности Вильнюса зафиксировала три полета дронов в районе аэропорта. О беспилотнике сообщалось и 21 августа. В обоих случаях полеты были приостановлены, а самолеты перенаправлены в другие аэропорты.

В последние недели из-за дронов была нарушена работа аэропортов в нескольких европейских городах, в том числе в Мюнхене, Франкфурте, Копенганене. Замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что за полеты БПЛА ответственны «агенты и кроты», которых внедрила Россия. Президент Владимир Путин подчеркивал, что у России нет целей для ударов беспилотниками в Европе. Прежде власти не раз отвергали обвинения в адрес Москвы о причастности к инцидентам с дронами.

