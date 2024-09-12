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Военная операция на Украине ,  
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Антонов заявил, что США «довольны гибелью славян» в конфликте на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Американские политики «крайне довольны гибелью славян» по обе стороны конфликта России и Украины, такое мнение высказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова передает телеграм-канал дипмиссии.

По словам посла, Вашингтон пытается наращивать боестолкновение с российскими войсками, чтобы добиться стратегического поражения России, но таким образом только прокладывает «путь к Третьей мировой войне».

«Открыто провозглашается простая задача — сохранить старую систему международных отношений, где доминировала Америка», — сказал дипломат. Антонов добавил, что власти США «прекрасно понимают положение дел на поле боя», но используют «провокационные лозунги о неких планах Москвы по захвату чуть ли не полмира» для достижения своих целей.

Посол также заявил, что договариваться с Киевом невозможно, особенно после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

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Фото:Anna Moneymaker / Getty Images

Ранее, 3 сентября, Антонов заявил, что созданный Соединенными Штатами «проект Украина» повлек за собой огромные жертвы славянского народа, но Россия справится с новым вызовом для своей безопасности.

Вместе с тем дипломат отметил, что чиновники из США игнорируют очевидные факты зверств ВСУ: убийства, глумление над пленными и простыми местными жителями. Он также тогда исключил возможность столкновения ЕС и России из-за украинского конфликта, на что, по его словам, и рассчитывают в Вашингтоне.

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