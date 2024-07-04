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В МИД ответили на данные о возвращении посла России из США

Посол Антонов рассказал о «завершении командировки», он работает в США около семи лет. В МИДе напомнили, что решение о возвращении дипломатов принимает глава государства
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Владимир Костырев / ТАСС)

Решение о назначении или смене послов относится к прерогативе президента, сообщили РБК в МИДе.

Так в ведомстве прокомментировали сведения о скором возвращении посла Анатолия Антонова из США. Дипломат в письме на имя главы неправительственной научно-исследовательской организации в области международной безопасности «ПИР-Центр» Валерия Орлова написал от руки: «Заканчивается моя командировка. Надеюсь, что мы вместе будем продолжать отстаивать интересы Отчизны!» Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».

Антонов возглавляет дипмиссию около семи лет, на этот период пришелся «основной шквал разрушительных действий американской администрации в сфере двусторонних отношений, которые затем трансформировались в гибридную агрессию против нашей страны», — заявили РБК в МИДе.

РБК обратился за комментарием к Антонову.

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Антонову 69 лет. Он родился в Омске в 1955 году, в МИДе с 1978 года. В разные годы был послом по особым поручениям, директором департамента по вопросам безопасности и разоружения, замминистра обороны, замминистра иностранных дел.

Чрезвычайным и полномочным послом России в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне он стал в 2017 году.

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Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Анатолий Антонов посольство России в США МИД возвращение в Россию
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