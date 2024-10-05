Премьер Словакии оценил шансы Трампа завершить конфликт на Украине

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп ранее неоднократно говорил, что сможет завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки. Словацкий премьер также заявил, что шансы на это повысятся, если республиканец победит

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США с большей вероятностью могла бы помочь завершению конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Я думаю, что, если Дональд Трамп будет избран, вероятность прекращения конфликта [на Украине] увеличится», — сказал он.

Вместе с тем словацкий премьер выразил готовность посетить Москву в следующем году по случаю 80-летия окончания Великой Отечественной войны.

Выборы президента США пройдут через месяц, 5 ноября. Действующий президент США объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента 21 июля. Поводом стало провальное выступление на первых дебатах против Трампа, в ходе которых американский президент выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли. Своим преемником в президентской гонке Байден назвал вице-президента Камалу Харрис.

За первую же неделю Харрис удалось собрать на проведение предвыборной кампании $200 млн, из которых 66% были пожертвованиями новых доноров. Менее чем за две недели Харрис набрала необходимое число голосов делегатов-демократов, и 6 августа Демократическая партия официально выдвинула ее кандидатом на пост главы государства.

По данным на 4 октября, Харрис немного опережает Трампа с результатом 48,4 против 45,9%, следует из усредненных результатов опросов. Более того, демократка лидирует в пяти колеблющихся штатах, которые, скорее всего, решат исход выборов: Мичиган, Пенсильвания, Висконсин, Невада, Аризона. В шестом колеблющемся штате, Джорджии, первенство за Трампом, в седьмом, Северной Каролине, оба кандидата равны.