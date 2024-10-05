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Выборы президента США ,  
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Премьер Словакии оценил шансы Трампа завершить конфликт на Украине

Премьер Словакии Фицо: победа Трампа помогла бы разрешить конфликт на Украине
Сюжет
Выборы президента США
Сюжет
Военная операция на Украине
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп ранее неоднократно говорил, что сможет завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки. Словацкий премьер также заявил, что шансы на это повысятся, если республиканец победит
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США с большей вероятностью могла бы помочь завершению конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Я думаю, что, если Дональд Трамп будет избран, вероятность прекращения конфликта [на Украине] увеличится», — сказал он.

Вместе с тем словацкий премьер выразил готовность посетить Москву в следующем году по случаю 80-летия окончания Великой Отечественной войны.

Трамп предрек ад в США при победе Харрис
Политика
Фото:Brian Snyder / Reuters

Выборы президента США пройдут через месяц, 5 ноября. Действующий президент США объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента 21 июля. Поводом стало провальное выступление на первых дебатах против Трампа, в ходе которых американский президент выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли. Своим преемником в президентской гонке Байден назвал вице-президента Камалу Харрис.

За первую же неделю Харрис удалось собрать на проведение предвыборной кампании $200 млн, из которых 66% были пожертвованиями новых доноров. Менее чем за две недели Харрис набрала необходимое число голосов делегатов-демократов, и 6 августа Демократическая партия официально выдвинула ее кандидатом на пост главы государства.

По данным на 4 октября, Харрис немного опережает Трампа с результатом 48,4 против 45,9%, следует из усредненных результатов опросов. Более того, демократка лидирует в пяти колеблющихся штатах, которые, скорее всего, решат исход выборов: Мичиган, Пенсильвания, Висконсин, Невада, Аризона. В шестом колеблющемся штате, Джорджии, первенство за Трампом, в седьмом, Северной Каролине, оба кандидата равны.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Дональд Трамп Роберт Фицо Словакия выборы президента США Военная операция на Украине
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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