Премьер Словакии оценил шансы Трампа завершить конфликт на Украине
Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США с большей вероятностью могла бы помочь завершению конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Я думаю, что, если Дональд Трамп будет избран, вероятность прекращения конфликта [на Украине] увеличится», — сказал он.
Вместе с тем словацкий премьер выразил готовность посетить Москву в следующем году по случаю 80-летия окончания Великой Отечественной войны.
Выборы президента США пройдут через месяц, 5 ноября. Действующий президент США объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента 21 июля. Поводом стало провальное выступление на первых дебатах против Трампа, в ходе которых американский президент выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли. Своим преемником в президентской гонке Байден назвал вице-президента Камалу Харрис.
За первую же неделю Харрис удалось собрать на проведение предвыборной кампании $200 млн, из которых 66% были пожертвованиями новых доноров. Менее чем за две недели Харрис набрала необходимое число голосов делегатов-демократов, и 6 августа Демократическая партия официально выдвинула ее кандидатом на пост главы государства.
По данным на 4 октября, Харрис немного опережает Трампа с результатом 48,4 против 45,9%, следует из усредненных результатов опросов. Более того, демократка лидирует в пяти колеблющихся штатах, которые, скорее всего, решат исход выборов: Мичиган, Пенсильвания, Висконсин, Невада, Аризона. В шестом колеблющемся штате, Джорджии, первенство за Трампом, в седьмом, Северной Каролине, оба кандидата равны.
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