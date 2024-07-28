Камала Харрис за неделю собрала $200 млн на предвыборную кампанию
Вице-президент США Камала Харрис собрала на проведение предвыборной кампании $200 млн с 21 июля, когда она решила вступить в борьбу за президентский пост вместо Джо Байдена. Об этом сообщил ее предвыборный штаб на странице в X (ранее Twitter).
Там добавили, что 66% пожертвований сделали новые доноры. Также штаб отчитался о привлечении к предвыборной кампании 170 тыс. волонтеров. Директор по коммуникациям ее штаба Майкл Тайлер охарактеризовал эти результаты как «рекордный улов», пишет Bloomberg.
21 июля Байден объявил о выходе из президентской гонки и рекомендовал на свое место Харрис. Он объяснил это решение желанием сохранить демократию и дать дорогу молодому поколению. The New York Times писала, что в этот день демократы собрали максимальный суточный размер онлайн-пожертвований с 2020 года — более $50 млн.
По состоянию на начало июля предвыборный штаб Байдена имел $96 млн после того, как израсходовал 93% средств в предыдущем месяце, отмечает агентство. Это намного превышает показатели предвыборного штаба соперника — республиканца Дональда Трампа, который в июне потратил 46% пожертвований.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Республиканцы официально выдвинули своим кандидатом Трампа. Предвыборный комитет Байдена подал документы в Федеральную избирательную комиссию на имя Харрис. Официальное выдвижение кандидата от Демократической партии состоится после ее съезда в августе.
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