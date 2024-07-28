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Выборы президента США ,  
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Камала Харрис за неделю собрала $200 млн на предвыборную кампанию

Предвыборная кампания Камалы Харрис собрала за неделю $200 млн
Сюжет
Выборы президента США
Предвыборный штаб Харрис за неделю собрал $200 млн, из которых 66% — пожертвования новых доноров. В ее команде оценили эти результаты как «рекордный улов»
Фото: Stephanie Scarbrough / Reuters
Фото: Stephanie Scarbrough / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис собрала на проведение предвыборной кампании $200 млн с 21 июля, когда она решила вступить в борьбу за президентский пост вместо Джо Байдена. Об этом сообщил ее предвыборный штаб на странице в X (ранее Twitter).

Там добавили, что 66% пожертвований сделали новые доноры. Также штаб отчитался о привлечении к предвыборной кампании 170 тыс. волонтеров. Директор по коммуникациям ее штаба Майкл Тайлер охарактеризовал эти результаты как «рекордный улов», пишет Bloomberg.

21 июля Байден объявил о выходе из президентской гонки и рекомендовал на свое место Харрис. Он объяснил это решение желанием сохранить демократию и дать дорогу молодому поколению. The New York Times писала, что в этот день демократы собрали максимальный суточный размер онлайн-пожертвований с 2020 года — более $50 млн.

По состоянию на начало июля предвыборный штаб Байдена имел $96 млн после того, как израсходовал 93% средств в предыдущем месяце, отмечает агентство. Это намного превышает показатели предвыборного штаба соперника — республиканца Дональда Трампа, который в июне потратил 46% пожертвований.

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Во втором квартале 2024 года Трамп и Национальный комитет Республиканской партии собрали $331 млн, опередив Байдена и Национальный комитет Демократической партии на $264 млн.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Республиканцы официально выдвинули своим кандидатом Трампа. Предвыборный комитет Байдена подал документы в Федеральную избирательную комиссию на имя Харрис. Официальное выдвижение кандидата от Демократической партии состоится после ее съезда в августе.

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