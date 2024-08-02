Харрис набрала необходимые голоса делегатов для выдвижения

Харрис получила необходимое число голосов делегатов-демократов, ее выдвижение состоится 5 августа, сообщили в Демпартии. CNN и AP писали, что кандидатуру вице-президента США поддерживают около 2579 делегатов

Камала Харрис (Фото: Megan Varner / Getty Images)

Вице-президент Камала Харрис получила необходимое число голосов делегатов-демократов в ходе онлайн-выборов, чтобы обеспечить себе выдвижение кандидатом в президенты США, заявил председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон. Его слова приводит The New York Times (NYT).

Харрисон добавил, что официальное выдвижение Харрис кандидатом в президенты США от Демократической партии произойдет в понедельник, 5 августа, после завершения онлайн-выборов для сторонников.

CNN и Associated Press сообщали, что кандидатуру вице-президента США поддерживают порядка 2579 делегатов-демократов, а для выдвижения необходимо набрать 1976 голосов.

15 июля Республиканская партия выдвинула в качестве кандидата на высший государственный пост Дональда Трампа. Ожидалось, что его соперником станет действующий президент США Джо Байден, однако 21 июля он объявил о выходе из предвыборной гонки и рекомендовал вместо себя Харрис. Глава Белого дома объяснил это решение желанием сохранить демократию и уступить молодому поколению. Этому предшествовали провальные для Байдена дебаты против Трампа.

По данным NYT, в день выхода действующего президента из гонки демократы собрали максимальный суточный размер онлайн-пожертвований с 2020 года — свыше $50 млн. Спустя неделю в команде Харрис отчитывались о получении $200 млн, из которых 66% — пожертвования новых доноров. Bloomberg со ссылкой на опросы отмечает, что вице-президент почти сравнялась по поддержке с Трампом.

Республиканец счел более легкой победу над Харрис, чем над Байденом. Он также вызвал ее на дебаты, вице-президент заявила о готовности к ним.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября.