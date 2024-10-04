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Выборы президента США ,  
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Трамп предрек ад в США при победе Харрис

Трамп: в случае победы Харрис предстоящие выборы в США станут последними
Сюжет
Выборы президента США
Трамп и Харрис предвидят конец демократии в США при победе своего соперника. Белый дом опасается, что процесс передачи власти мирным не будет
Фото: Brian Snyder / Reuters
Фото: Brian Snyder / Reuters

Если президентом США будет избрана демократка Камала Харрис, следующих выборов может уже не быть, заявил кандидат-республиканец Дональд Трамп на сборе пожертвований в штате Колорадо. Отрывки из его речи опубликовала The Guardian.

«Мы должны победить, а если мы не победим, то эта страна отправится в ад», — предрекает политик.

Трамп также пошутил о покушении на себя, которое произошло в июле, тогда погиб один из зрителей, еще двое получили ранения, а сам республиканец отделался касательным попаданием пули в правое ухо. Как рассказал политик, вдове погибшего зрителя вручили чек на миллионы долларов в качестве помощи, а она призналась, что предпочла бы получить своего мужа обратно, а не деньги. «Я знаю, что некоторые женщины в этом зале такого бы не сказали», — пошутил Трамп под смех аудитории.

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Трамп не впервые рассказывает о катастрофичной перспективе для страны в случае его поражения на выборах. В частности, он заявил об этом прошлой осенью на митинге в Айове: «Если мы не победим, у нас не останется страны. У нас не останется страны, если мы не выиграем эти выборы». Полгода назад Трамп предупредил о «кровавой бане» в США в случае своего поражения. «Если эти выборы не будут выиграны, я не уверен, что в этой стране когда-нибудь пройдут еще одни выборы», — поделился политик.

Белый дом выражал недоумение по поводу его слов. «Вы когда-нибудь думали, что услышите такие слова от кандидата в президенты или бывшего президента?» — задавался вопросом американский президент Джо Байден в начале года. Он также выразил сомнение в мирной передаче власти при поражении республиканца. Его сомнения разделяют треть американских избирателей, следует из результатов опроса YouGov. Харрис также согласилась с мнением, что в ноябре могут пройти «последние демократические выборы в нашей жизни».

Харрис немного опережает Трампа с результатом 48,4 против 45,9%, следует из усредненных результатов опросов. Более того, демократка лидирует в пяти колеблющихся штатах, которые, скорее всего, решат исход выборов: Мичиган, Пенсильвания, Висконсин, Невада, Аризона. В шестом колеблющемся штате, Джорджии, первенство за Трампом, в седьмом, Северной Каролине, оба кандидата равны. Выборы пройдут через месяц, 5 ноября.

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Дональд Трамп Камала Харрис США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
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