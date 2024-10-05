Welt узнал о намерении НАТО создать десятки новых боевых бригад
НАТО хочет создать дополнительно 49 боеспособных бригад примерно по 5 тыс. солдат в каждой, таким образом доведя их численность до 131 передает Welt со ссылкой на документы с планами блока.
Соответствующие «минимальные требования к возможностям» НАТО весной представили главнокомандующий объединенными силами блока в Европе, американский генерал Кристофер Каволи и верховный главнокомандующий союзными войсками по трансформации Пьер Вандье, говорится в материале. В них содержатся предписания странам — членам альянса.
В 2021 году считалось достаточным наличие 82 боевых бригад, следует из документов. Сейчас этого не хватает для соответствия требованиям, поэтому в будущем их число должно достичь 131.
План предполагает создание 49 крупных подразделений численностью порядка 5 тыс. человек каждое. При этом для руководства и обеспечения деятельности этих войск количество «боевых корпусов» должно увеличиться с шести до 15, а штабов дивизий — с 24 до 38, сообщает телеканал.
Также в «требованиях» упоминается необходимость технического усиления, особенно в области ПВО, обеспечения боеприпасами и высокоточным оружием большой дальности, а также логистики и транспорта. Ожидается, что количество наземных подразделений ПВО увеличат в пять раз — с 293 до 1467, их оснастят системами Patriot, Iris T-SLM, Skyranger и другими, а также средствами защиты. Также вырастет число вертолетов — с 90 до 104.
В последние месяцы некоторые западные политики заявляли о возможности конфликта НАТО и Москвы после окончания боевых действий на Украине. Ушедший в отставку в начале октября генсек альянса Йенс Столтенберг говорил, что блок не ищет войны с Россией, однако объединению следует подготовиться к конфронтации, которая может продлиться десятилетия. Он также призывал страны альянса нарастить военное производство.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать с государствами НАТО. Он усомнился, что кто-то в мире заинтересован в начале третьей мировой войны.
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