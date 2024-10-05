 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Спикер парламента Турции призвал США сменить позицию по Украине ради мира

Спикер парламента Турции призвал США сменить позицию по Украине ради переговоров
Сюжет
Военная операция на Украине
Пересмотр США своей позиции по Украине — один из основных способов достижения мира, который позволил бы оперативно начать переговоры, сказал Куртулмуш. США, по его мнению, идут к пониманию, что переговоров без России быть не может
Нуман Куртулмуш
Нуман Куртулмуш (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

США должны пересмотреть свою позицию по конфликту на Украине, поскольку это один из основных способов обеспечить мир, заявил спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш в интервью CNN Turk.

Пересмотр позиции Вашингтоном, по его мнению, позволит оперативно начать переговоры, полагает председатель парламента.

«США считают, что продолжение конфликта на Украине позволяет им блокировать Россию и одновременно консолидировать ЕС. Один из основных способов обеспечить мир — пересмотр Вашингтоном своей позиции по этому вопросу, тогда возможно будет оперативно организовать стол переговоров», — сказал Куртулмуш (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, по его мнению, отдельным странам Евросоюза нужно «усвоить принцип», что без России невозможно провести какие-либо переговоры. «Мы видим, что США двигаются в этом направлении», — добавил он.

В Госдепе США выразили надежду на скорые переговоры по Украине
Политика
Курт Кэмпбелл

Летом российский президент Владимир Путин заявил, что страна готова к переговорам с Украиной при условии вывода украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, международного признания этих регионов и Крыма частью России, отказа Киева от вступления в НАТО и снятия международных санкций.

После вторжения ВСУ в Курскую область глава государства заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики». Москва исключает переговоры до вытеснения украинских сил из региона.

В июне Киев провел свой первый мирный саммит в Швейцарии. На нем обсуждали некоторые пункты украинской «формулы мира» (включает в том числе возврат к границам 1991 года), которую Россия не считает реалистичным основанием для урегулирования. Российских представителей на мероприятие не пригласили.

Соединенные Штаты рассчитывают на скорое начало дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявили в начале октября в Госдепе. Le Monde писала со ссылкой на главу МИДа одной из европейских стран, что в ЕС также признали неизбежность переговоров, в том числе из-за истощения ВСУ. Пока еще далеко «до чего-то конкретного», но уже «люди начинают задумываться о завтрашнем дне», сказал газете другой высокопоставленный дипломатический источник.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году

Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд

АвтоВАЗ намерен представить в 2025 году минивэн

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

«Дом-Книжку» на Новом Арбате признали аварийным

В России из-за неурожая яблок подорожает сидр

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Турция Украина Военная операция на Украине США переговоры
Материалы по теме
В Госдепе США выразили надежду на скорые переговоры по Украине
Политика
FT узнала мнение военных ВСУ с передовой о переговорах с Россией
Политика
Киев опроверг обсуждение уступки территории на переговорах в Нью-Йорке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Две сборные отказались от матча с Россией в октябреСпорт, 14:10
Al Arabiya узнала о гибели преемника Насраллы после удара ВВС ИзраиляПолитика, 13:57
Сирия подала заявку на вступление в БРИКСПолитика, 13:44
Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ прорваться в Курскую областьПолитика, 13:42
В Польше возмутились из-за стройки американской АЭС рядом с советскойБизнес, 13:38
Рациональное зерно: почему в Индии повысился спрос на пшеницуОтрасли, 13:32
Число отравившихся едой из спортшколы в Якутии детей выросло до 29Общество, 13:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Спикер парламента Турции призвал США сменить позицию по Украине ради мираПолитика, 13:24
В Москве выбрали лучшие красностопы РоссииВино, 13:04
СК завел дело из-за избиения школьника, заступившегося за учительницуОбщество, 12:59
WP узнала, как ХАМАС много лет готовил «сюрприз» для ИзраиляПолитика, 12:55
Эксперты РАНХиГС назвали сроки перехода к росту рождаемости в РоссииОбщество, 12:30
Минобороны сообщило о контроле над Желанным Вторым в ДНРПолитика, 12:20
Синоптик предупредил о магнитных бурях после мощных вспышек на СолнцеОбщество, 12:17