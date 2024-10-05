Спикер парламента Турции призвал США сменить позицию по Украине ради мира

Пересмотр США своей позиции по Украине — один из основных способов достижения мира, который позволил бы оперативно начать переговоры, сказал Куртулмуш. США, по его мнению, идут к пониманию, что переговоров без России быть не может

Нуман Куртулмуш (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

США должны пересмотреть свою позицию по конфликту на Украине, поскольку это один из основных способов обеспечить мир, заявил спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш в интервью CNN Turk.

Пересмотр позиции Вашингтоном, по его мнению, позволит оперативно начать переговоры, полагает председатель парламента.

«США считают, что продолжение конфликта на Украине позволяет им блокировать Россию и одновременно консолидировать ЕС. Один из основных способов обеспечить мир — пересмотр Вашингтоном своей позиции по этому вопросу, тогда возможно будет оперативно организовать стол переговоров», — сказал Куртулмуш (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, по его мнению, отдельным странам Евросоюза нужно «усвоить принцип», что без России невозможно провести какие-либо переговоры. «Мы видим, что США двигаются в этом направлении», — добавил он.

Летом российский президент Владимир Путин заявил, что страна готова к переговорам с Украиной при условии вывода украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, международного признания этих регионов и Крыма частью России, отказа Киева от вступления в НАТО и снятия международных санкций.

После вторжения ВСУ в Курскую область глава государства заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики». Москва исключает переговоры до вытеснения украинских сил из региона.

В июне Киев провел свой первый мирный саммит в Швейцарии. На нем обсуждали некоторые пункты украинской «формулы мира» (включает в том числе возврат к границам 1991 года), которую Россия не считает реалистичным основанием для урегулирования. Российских представителей на мероприятие не пригласили.

Соединенные Штаты рассчитывают на скорое начало дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявили в начале октября в Госдепе. Le Monde писала со ссылкой на главу МИДа одной из европейских стран, что в ЕС также признали неизбежность переговоров, в том числе из-за истощения ВСУ. Пока еще далеко «до чего-то конкретного», но уже «люди начинают задумываться о завтрашнем дне», сказал газете другой высокопоставленный дипломатический источник.