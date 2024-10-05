Спикер парламента Турции призвал США сменить позицию по Украине ради мира
США должны пересмотреть свою позицию по конфликту на Украине, поскольку это один из основных способов обеспечить мир, заявил спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш в интервью CNN Turk.
Пересмотр позиции Вашингтоном, по его мнению, позволит оперативно начать переговоры, полагает председатель парламента.
«США считают, что продолжение конфликта на Украине позволяет им блокировать Россию и одновременно консолидировать ЕС. Один из основных способов обеспечить мир — пересмотр Вашингтоном своей позиции по этому вопросу, тогда возможно будет оперативно организовать стол переговоров», — сказал Куртулмуш (цитата по «РИА Новости»).
Кроме того, по его мнению, отдельным странам Евросоюза нужно «усвоить принцип», что без России невозможно провести какие-либо переговоры. «Мы видим, что США двигаются в этом направлении», — добавил он.
Летом российский президент Владимир Путин заявил, что страна готова к переговорам с Украиной при условии вывода украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, международного признания этих регионов и Крыма частью России, отказа Киева от вступления в НАТО и снятия международных санкций.
После вторжения ВСУ в Курскую область глава государства заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики». Москва исключает переговоры до вытеснения украинских сил из региона.
В июне Киев провел свой первый мирный саммит в Швейцарии. На нем обсуждали некоторые пункты украинской «формулы мира» (включает в том числе возврат к границам 1991 года), которую Россия не считает реалистичным основанием для урегулирования. Российских представителей на мероприятие не пригласили.
Соединенные Штаты рассчитывают на скорое начало дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявили в начале октября в Госдепе. Le Monde писала со ссылкой на главу МИДа одной из европейских стран, что в ЕС также признали неизбежность переговоров, в том числе из-за истощения ВСУ. Пока еще далеко «до чего-то конкретного», но уже «люди начинают задумываться о завтрашнем дне», сказал газете другой высокопоставленный дипломатический источник.
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