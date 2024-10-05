Минобороны рассказало о захваченном в Угледаре иностранном оружии
Российские военные при взятии Угледара получили оружие и боеприпасы украинских сил, в том числе западного производства, сообщила пресс-служба Минобороны.
Среди трофейных вооружений оказались польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы, стрелковое и другое вооружение.
Минобороны сообщило о взятии Угледара под контроль группировкой «Восток» 3 октября. Днем ранее оперативное командование ВСУ «Хортица» сообщило об отступлении украинских сил из города.
Угледар расположен в 60 км к юго-западу от Донецка на стыке ДНР и Запорожской области. Город находится на возвышенности неподалеку от реки Кашлагач, рядом с ним развязка дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска. Такое положение делает его важным пунктом для логистики войск.
Город не был таким же важным транспортным узлом, как Покровск, но из-за наличия в Угледаре мощных украинских оборонительных позиций он считался «важным бастионом на пересечении восточного и южного фронтов» ВСУ, объяснял CNN. Associated Press отмечало, что падение Угледара серьезно подорвет украинскую оборону, поскольку он был «городом-крепостью на вершине холма, окруженного открытыми полями».
Отступление ВСУ вызвало резкую критику внутри Украины. «Это ужас. Мы потеряли город, который удерживали больше двух лет. Что в этот день делает наш министр [обороны Рустем Умеров]? Это позор», — писал депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. Президент страны Владимир Зеленский объяснил отступление ВСУ из города тем, что «жизни важнее застроек».
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