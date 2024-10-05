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Операция Израиля в Ливане ,  
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ЦАХАЛ выпустила предупреждение об эвакуации для южного пригорода Бейрута

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Речь идет о районах Шувейфат-эль-Омара и Бурдж-эль-Баражна. Представитель ЦАХАЛ опубликовал карты, на которых отмечены здания, по его утверждению, связанные с «Хезболлой», и попросил жителей срочно эвакуироваться

Израильская армия призвала жителей в нескольких районах южного пригорода Бейрута срочно эвакуироваться. Предупреждение опубликовано в соцсети X представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихая Эдри.

Он опубликовал карты, на которых отмечены здания, по его утверждению, связанные с «Хезболлой».

Речь идет о районах Шувейфат-эль-Омара и Бурдж-эль-Баражна.

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Фото:Jim Urquhart / Reuters

«Новое срочное предупреждение жителям южного пригорода, в частности, тем, кто проживает в здании, указанном на карте района Шувейфат-эль-Омара. <...> Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей необходимо немедленно покинуть это и соседние здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 м», — написал Эдри на арабском языке, предупредив, что эти здания будут в ближайшее время атакованы израильскими военными.

ЦАХАЛ в 23:19 (время совпадает с московским) заявила, что «Хезболла» выпустила по израильской территории около 222 снарядов.

Вечером 3 октября ВВС Израиля совершили серию налетов на южные пригороды ливанской столицы после призыва к эвакуации для жителей Бурдж-аль-Бараджне. The Times of Israel со ссылкой на источник писала, что израильская армия нанесла 11 ударов по «оплоту» ливанской группировки в южном Бейруте.

Издание Axios со ссылкой на источники затем сообщило, что целью авиаударов Израиля был новый возможный лидер «Хезболлы» Хашем Сафи ад-Дин, который приходится двоюродным братом убитому Хасану Насралле.

Начальник генштаба Армии обороны Герци Халеви перед этим обещал уничтожить всю инфраструктуру группировки. В сентябре ЦАХАЛ начала операцию «Стрелы севера» против нее.

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Елена Чернышова
ЦАХАЛ Хезболла Бейрут эвакуация
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