Армия Израиля заявила о планах разрушить всю инфраструктуру «Хезболлы»
Армия обороны Израиля намерена продолжать операцию на юге Ливана и разрушить всю инфраструктуру шиитской группировки «Хезболла», заявил начальник Генштаба Герци Халеви, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в телеграм-канале.
«Мы полны решимости разрушить эту инфраструктуру и ликвидировать всех, кто там находится», — сказал он.
По словам Халеви, Израиль продолжит и дальше наносить ущерб «Хезболле» во всех секторах — Бейруте, долине Бекаа и южном Ливане.
Операция «Стрелы севера» против «Хезболлы», которую проводит ЦАХАЛ, началась 23 сентября. Ее целью армия обороны назвала уничтожение инфраструктуры шиитской группировки.
Затем, в ночь на 1 октября, Израиль начал наземную операцию в приграничных районах Ливана.
Вечером того же дня Иран запустил около 200 ракет по территории Израиля в ответ на ликвидацию руководства «Хезболлы», в том числе лидера группировки Хасана Насраллы. Тегеран пообещал, что, если Израиль решит ответить на удары, он «столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками».
ЦАХАЛ 2 октября сообщила о гибели восьми военнослужащих в ходе операции на юге Ливана.
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