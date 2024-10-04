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Операция Израиля в Ливане ,  
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Axios назвал целью новых атак ЦАХАЛ в Ливане «второе лицо» «Хезболлы»

Axios: целью новых атак ЦАХАЛ в Бейруте стал преемник убитого лидера «Хезболлы»
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
В ночь на 4 октября ЦАХАЛ нанесла очередной удар по южному пригороду Бейрута, «оплоту» «Хезболлы». Там в бункере, сказал источник Axios, находился преемник погибшего неделю назад в этом же районе лидера «Хезболлы»
Последствия удара Израиля по Бейруту
Последствия удара Израиля по Бейруту (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Целью авиаударов Израиля по южный пригород Бейруту в ночь на 4 октября стал новый возможный лидер ливанской группировки «Хезболла» Хашем Сафи ад-Дин, передает Axios со ссылкой на израильские источники.

Сафи ад-Дин находился в бункере глубоко под землей, уточнил собеседник портала, поэтому его судьба неясна.

Al Jazeera и The Times of Israel сообщали, что военные самолеты Израиля совершили серию налетов на пригород ливанской столицы, по данным израильского издания, ВВС нанесли 11 последовательных ударов.

Al Hadath передает, что как минимум один удар пришелся на район возле аэропорта Бейрута. Источник телеканала уточнил, что прямого попадания не было и воздушная гавань не прекратила работу.

По данным Минздрава Ливана, за 3 октября 37 человек погибли и 151 пострадал в результате израильских ударов по стране.

Армия Израиля заявила о планах разрушить всю инфраструктуру «Хезболлы»
Политика
Фото:Jim Urquhart / Reuters

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла погиб 27 сентября при ударе Израиля по южному пригороду Бейрута — авиация ЦАХАЛ атаковала штаб-квартиру группировки. Сафи ад-Дина Al Hadath называет «вторым лицом в «Хезболле» и кандидатом на пост лидера». Он ранее занимал должность главы исполнительного комитета и приходится двоюродным братом Насралле и зятем экс-командующему иранскими силами «Кудс» Касему Сулеймани, погибшему при американском авиаударе.

С 23 сентября Израиль ведет в Ливане операцию «Стрелы севера», которая в ночь 1 октября переросла в наземную операцию (ранее были авиаудары и обстрелы). ЦАХАЛ заявила о планах разрушить всю инфраструктуру шиитской группировки.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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