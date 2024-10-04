ВВС Израиля совершили авианалеты на «оплот» «Хезболлы» на юге Бейрута
Военные самолеты Израиля совершили серию налетов на южные пригороды ливанской столицы Бейрута, сообщает «Al Jazeera».
Как отмечает телекомпания, информация об атаках появилась вскоре после того, как израильская сторона призвала к эвакуации жителей южного района города Бурдж-аль-Бараджне.
The Times of Israel со ссылкой на источник, близкий к ливанской группировке «Хезболла», пишет, что Израиль нанес 11 последовательных ударов по ее «оплоту» в южном Бейруте.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что к моменту на 23:00 (совпадает с московским временем — РБК) «Хезболла», инфраструктура которой была объявлена целью израильских военных, выпустила по территории страны около 230 снарядов.
Накануне ЦАХАЛ заявила о планах разрушить всю инфраструктуру шиитской группировки.
Израиль объявил о проведении военной операции против «Хезболлы» 23 сентября. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала в приграничных районах Ливана наземную операцию.
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