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Операция Израиля в Ливане ,  
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ВВС Израиля совершили авианалеты на «оплот» «Хезболлы» на юге Бейрута

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Операция Израиля в Ливане

Военные самолеты Израиля совершили серию налетов на южные пригороды ливанской столицы Бейрута, сообщает «Al Jazeera».

Как отмечает телекомпания, информация об атаках появилась вскоре после того, как израильская сторона призвала к эвакуации жителей южного района города Бурдж-аль-Бараджне.

The Times of Israel со ссылкой на источник, близкий к ливанской группировке «Хезболла», пишет, что Израиль нанес 11 последовательных ударов по ее «оплоту» в южном Бейруте.

Армия Израиля заявила о планах разрушить всю инфраструктуру «Хезболлы»
Политика
Фото:Jim Urquhart / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что к моменту на 23:00 (совпадает с московским временем — РБК) «Хезболла», инфраструктура которой была объявлена целью израильских военных, выпустила по территории страны около 230 снарядов.

Накануне ЦАХАЛ заявила о планах разрушить всю инфраструктуру шиитской группировки.

Израиль объявил о проведении военной операции против «Хезболлы» 23 сентября. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала в приграничных районах Ливана наземную операцию.

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ВВС Бейрут Ливан Израиль ЦАХАЛ Хезболла
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