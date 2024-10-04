Ynet узнал, сколько Израиль сбросил взрывчатки на штаб «Хезболлы»
Израильская армия (ЦАХАЛ) сбросила 73 т взрывчатки на штаб, где мог находиться новый лидер шиитского движения «Хезболла» Хашем Сафи ад-Дин, сообщает портал Ynet.
Как уточняет портал, в ночь на 4 октября самолеты Военно-воздушных сил Израиля сбросили бомбы общим весом 73 т на бункер в районе Даахи в Бейруте, который израильские власти определили как «главный штаб разведки» «Хезболлы». В это время, по данным ЦАХАЛ, в штабе находился преемник убитого главы движения Хасана Насраллы — Хашем Сафи-ад-Дин, а также другие высокопоставленные члены группировки. Насралла был убит 29 сентября во время одного из авиаударов Израиля. Сафи ад-Дин приходится ему двоюродным братом.
Телеканал Al Jazeera также сообщил о серии налетов на южные пригороды ливанской столицы со стороны военных самолетов Израиля. Информация об атаках появилась вскоре после того, как израильская сторона призвала к эвакуации жителей южного района города Бурдж-аль-Бараджне.
Перед атакой ЦАХАЛ пообещала продолжать операцию на юге Ливана, чтобы разрушить всю инфраструктуру «Хезболлы». По словам начальника Генштаба Герци Халеви, Израиль продолжит и дальше наносить ущерб «Хезболле» во всех районах ее активности — Бейруте, долине Бекаа и южном Ливане.
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