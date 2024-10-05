 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Румынии близ границы с Украиной обнаружили обломки дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Фрагменты дрона «российского происхождения» обнаружены утром 4 октября у Георгиевского рукава дельты Дуная, заявило Минобороны страны

В Румынии у дельты Дуная близ границы с Украиной обнаружили обломки беспилотника «российского происхождения», заявило Минобороны страны, сообщает Romania TV.

Фрагменты дрона нашла пограничная полиция утром 4 октября у Георгиевского рукава и уведомила об этом военное ведомство.

«Группа специалистов Министерства национальной обороны, Румынской разведывательной службы и МВД в этот день исследовала указанный периметр, откуда изъяли фрагменты дрона российского происхождения для проведения экспертизы в соответствии с юридическими процедурами», — заявили в Минобороны.

В министерстве уточнили, что обломки беспилотника обнаружены вне городской черты, объекты инфраструктуры не пострадали.

В прошлый раз румынское Минобороны заявляло об обнаружении фрагментов дрона «российского происхождения» в начале сентября. Тогда их нашли недалеко от села Периправа в румынском уезде Тулча. Перед этим ведомство сообщало, что беспилотник нарушил воздушное пространство страны и затем покинул его, направившись в сторону Украины. Из-за этого в воздух были подняты два истребителя F-16. Бухарест осудил нарушение воздушного пространства беспилотником и призвал Москву воздержаться от повторных действий, которые могут привести к «безответственной эскалации» в регионе.

Украина попросила Румынию помочь сбивать российские дроны и ракеты
Политика
Андрей Сибига

В июле обломки беспилотника были найдены в деревне Плауру, расположенной на берегу Дуная напротив украинского Измаила. Из-за этого МИД вызывал временного поверенного в делах России.

В конце сентября Румыния также фиксировала полет дрона у границы с Украиной, тогда были подняты четыре истребителя F-16.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Сообщения о нарушении беспилотником воздушного пространства Румынии и об обнаружении обломков дронов ведомство не комментировало.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году

Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд

АвтоВАЗ намерен представить в 2025 году минивэн

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

«Дом-Книжку» на Новом Арбате признали аварийным

В России из-за неурожая яблок подорожает сидр

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Румыния беспилотники Минобороны
Материалы по теме
В Польше не нашли прилетевший с Украины дрон, который искали 10 дней
Политика
Польские военные заявили о влетевшем в страну беспилотнике
Политика
Глава МИД Польши назвал обязанностью Варшавы перехват российских ракет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
В Одессе прозвучали взрывыПолитика, 01:57
Воронежский губернатор дважды за час сообщил об опасности атаки дроновПолитика, 01:47
В Белгородской области на предприятии начался пожар после детонации дронаПолитика, 01:42
Адама Кадырова внесли в Книгу рекордов РоссииПолитика, 01:25
В Румынии близ границы с Украиной обнаружили обломки дронаПолитика, 01:24
Чиновник на Украине лег на кровать и погладил изъятые при обыске миллионыПолитика, 01:00
Замминистра обороны Польши заявил о «дырявом заборе» на восточной границеПолитика, 00:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Столтенберг допустил членство Украины в НАТО без утраченных территорийПолитика, 00:23
В Петербурге возбудили дело после избиения местного жителя мигрантамиОбщество, 00:15
Рекорд Овечкина и юбилей Малкина. Что ждать от россиян в новом сезоне НХЛСпорт, 00:00
В Орехово-Зуево на пешеходном переходе сбили женщину с коляскойОбщество, 04 окт, 23:40
Орловский губернатор назвал регион «одновременно тылом и передним краем»Политика, 04 окт, 23:27
США нанесли удары по 15 объектам хуситовПолитика, 04 окт, 23:21
Третьего обвиняемого по новому делу Лерчек отправили под домашний арестОбщество, 04 окт, 23:10