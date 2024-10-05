В Румынии близ границы с Украиной обнаружили обломки дрона
В Румынии у дельты Дуная близ границы с Украиной обнаружили обломки беспилотника «российского происхождения», заявило Минобороны страны, сообщает Romania TV.
Фрагменты дрона нашла пограничная полиция утром 4 октября у Георгиевского рукава и уведомила об этом военное ведомство.
«Группа специалистов Министерства национальной обороны, Румынской разведывательной службы и МВД в этот день исследовала указанный периметр, откуда изъяли фрагменты дрона российского происхождения для проведения экспертизы в соответствии с юридическими процедурами», — заявили в Минобороны.
В министерстве уточнили, что обломки беспилотника обнаружены вне городской черты, объекты инфраструктуры не пострадали.
В прошлый раз румынское Минобороны заявляло об обнаружении фрагментов дрона «российского происхождения» в начале сентября. Тогда их нашли недалеко от села Периправа в румынском уезде Тулча. Перед этим ведомство сообщало, что беспилотник нарушил воздушное пространство страны и затем покинул его, направившись в сторону Украины. Из-за этого в воздух были подняты два истребителя F-16. Бухарест осудил нарушение воздушного пространства беспилотником и призвал Москву воздержаться от повторных действий, которые могут привести к «безответственной эскалации» в регионе.
В июле обломки беспилотника были найдены в деревне Плауру, расположенной на берегу Дуная напротив украинского Измаила. Из-за этого МИД вызывал временного поверенного в делах России.
В конце сентября Румыния также фиксировала полет дрона у границы с Украиной, тогда были подняты четыре истребителя F-16.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Сообщения о нарушении беспилотником воздушного пространства Румынии и об обнаружении обломков дронов ведомство не комментировало.
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